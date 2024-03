HAGASE OIR

Pregunta necia

El senador Horacio Serpa Uribe “pidió que se estudie la opción de hacer una consulta en la cual los colombianos voten si están de acuerdo o no con el proceso de paz en 2015”. La pregunta sería necia, porque los únicos colombianos que no quieren la paz son los narco guerrilleros, porque para ellos la guerra es una empresa terrorista criminal altamente rentable.

Pero como las guerras no son eternas, al fin cayeron en la cuenta que con las armas nunca podrían llegar al poder, por eso optaron por los diálogos de paz en Cuba, para llegar al poder con el beneplácito de todos los colombianos, para imponer un gobierno castro chavista.

Miguel Jaimes

Felicitaciones presidente Juan Manuel Santos

Yo me pregunto por qué es tanto el ardor que sienten por el paso que se ha dado hacia la paz; quien gobierna o a quien elegimos fue a Juan Manuel Santos, entonces que acepten ya los señores contradictores porque para qué quieren que se juzguen a los comandantes de las Farc, solo no más para colocar más tropiezos; qué ganamos pues con ponerlos tras las rejas y seguir en la guerra. Si ustedes quieren sangre, vayan donde sacrifican el ganado y beban vasos de sangre calmen esa sed, es que cómo pretenden hacer comparaciones con las penas de otros convictos si estos no pertenecen al proceso de paz, dejen ya el ardor, es cierto que hay cosas que no se olvidan, pero hay que perdonar, porque quien juzga es la justicia divina y el Señor nos lo ha enseñado, que quien se arrepiente es perdonado.

Lo que se deja ver es que nuestro Presidente, a pesar de tanto tropezón, va a lograr lo que otros no alcanzaron, debemos tener fe.

Marina Cortes De Plata

Ruido en

zonas residenciales

Vivo en un conjunto residencial de una caja de compensación de Bucaramanga, desde que nos vinimos a vivir los fines de semana ha sido un martirio, los vecinos y las tiendas ponen sus equipos de sonido a alto volumen hasta altas horas de la madrugada, a veces hasta el siguiente día, en innumerables ocasiones se llama a la policía del sector, cuando contestan, si es que lo hacen, dicen que van a mandar un patrullero a la zona, la mayoría de veces nadie aparece, cuando se vuelve a llamar, dicen que ellos no pueden hacer nada porque el gobierno no los autoriza, esta fue la respuesta que me dieron a las tres de la mañana después de tres llamadas, los convivientes ya estamos desesperados al parecer debe haber muertos y heridos para que la ley intervenga... ¿Hasta cuándo podemos tolerar esta conducta permitida y respaldada por las autoridades?... Y hablando de paz en este país, ¿acaso estas no son acciones de violencia? Para que vaya pensando, presidente Santos

Luz Stella Torres Niño

¿Dónde quedó la caridad?

Una situación que nos tiene preocupados a muchos colombianos es la desidia tanto del gobierno, como de los empresarios y la misma Curia, en organizar un programa serio y responsable como algunos bancos de alimentos y una cuenta bancaria manejada por una entidad de comprobada honestidad, para recibir los aportes de toda la gente que quiere colaborar para la solución de los graves problemas que están afrontando nuestros hermanos deportados de Venezuela.

Transcurrido ya más de mes y medio de haber comenzado las deportaciones, tanto en Cúcuta como en Bucaramanga y otras ciudades, hay muchas personas entre niños y adultos con la esperanza de ser auxiliadas y no se sabe quién o quiénes dirigen esta labor de caridad.

No se trata solamente de regalar un pequeño mercado que pronto se acaba, es necesario que los empresarios procuren conseguirles un empleo y el gobierno destine un fondo para iniciar un plan de vivienda efectivo y oportuno.

Porque de nada sirve ocuparse solamente en darles concesiones a las Farc para la paz o la predicación del Evangelio sobre el amor a Dios y al prójimo, si no ayudamos a nuestros hermanos angustiados por la miseria.

Ricardo Gómez Arévalo

