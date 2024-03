HAGASE OIR

Cambio de mando

Cómo hacemos los colombianos para acabar con la polarización, sobre todo en redes sociales, y cuando se le ha dado tanto mando a la oposición en manos del señor Petro, la señora Aida Avella, el señor Morris, Gustavo Bolívar, el gran escritor de las novelas sobre la mafia, eso es lo que tenemos hoy en día, un personaje resentido hablando de que le tumbaron las elecciones, solo lo que él hace es legal, sabiendo los colombianos que todos los políticos en este país tienen rabo de paja, ninguno se salva, o el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Los colombianos queremos ver un Senado, y una Cámara de Representantes trabajando de verdad, no queremos ver más bochinches, ni mensajes de que usted dijo de que el otro me dijo etc., ocupen su puesto y, tengan respeto, sean elegantes en los debates, presenten proyectos que sirvan a nuestro país, no lo que están pensando en una reforma pensional, donde las personas que aportamos, por más de treinta años al sistema, ahora nos quieren quitar beneficios ya adquiridos, y los padres de la patria sí recibiendo sus altas mesadas, porque se hacen elegir es solo para obtener una buena pensión y nada más. El empleado público debe hacer aportes igual, que los empleados de empresas privadas y pensionarse, por promedio, como los privados y no por el último salario, en esto no hay igualdad, o todos en el suelo, o todos en la cama. Dios bendiga nuestro nuevo Presidente, pues no la tiene muy fácil, son muchos los chicharrones que le dejaron, igual le hubiera pasado al doctor Fajardo.

Trinidad Díaz Rueda

Cinco cositas

Uno: pésima logística en la posesión, ¿cómo es posible que no hayan organizado una tarima cubierta para el Presidente y sus familias, y unas carpas para la Plaza de Bolívar para los tres mil invitados, conociendo Bogotá y su clima?

Dos: lo mínimo que debe saber un nuevo gerente es la verdad de cómo recibe una empresa.

Tres: inició bien el presidente Duque radicando en el Congreso la ley para acabar la prescripción de los delitos políticos, para evitar casos como el de la campaña de Santos con Odebrecht y la mayoría de ladrones de cuello blanco, lástima que el proyecto de ley no pida que sea con retroactividad.

Cuatro: excelente que no haya más casa por cárcel, ni reelección de más de tres periodos.

Quinto: es increíble que en una isla tan pequeña como San Andrés haya tantísima delincuencia, cuando la ciudad es tan pequeña y que en teoría las autoridades podrían tener individualizados a cada uno de sus habitantes. ¿Qué hacen las autoridades y la Armada Nacional?

Hernan Álvarez Rueda

Zapatos

Los zapatos viejos con los que me amaño, no aprietan ni hacen daño y se ajustan a todo tamaño.

Hay botines rechinantes que no dejan caminar, son como sus fabricantes que no hacen sino cobrar.

Los zapatos de altura, algunos mejoran la figura, muestran nuestra cultura, sino tengo grande la cintura.

Hay zapatillas valiosas para las reinas hermosas, ellas caminan como diosas y brillan como jardín de rosas.

Los guayos rotos se parecen a sus dueños, sus olores nos dan sueños como ciertos quesos costeños.

Padre Alfredo Vesga D.

Ayer

Ayer eras el causante del brillo en mi pupila, eras quien manejaba y coordinaba todas las neuronas en mi cuerpo, eras con quien quería despertar todas mis mañanas, eras esa parte y toque especial que hacía que mis días fueran mejores, eras quien dominaba todos los lados y cada rincón de mi cuerpo, ayer fuiste el causante de mis más escondidas felaciones, hiciste que mis libros favoritos fueran de amor profundo. Hoy solo te veo a través de mis recuerdos, ya no dueles, porque doliste, pero te aseguro que fuiste mi más sincero y verdadero amor.

Jimena Rivas

