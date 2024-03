HAGASE OIR

País positivo

No se necesitan conocimientos de política ni de otra índole para poder afirmar que las propuestas de reformas políticas, de justicia, tributarias, educativas, carcelarias, de familia etc., no van a funcionar, porque están montadas a la ligera sin tener en cuenta los antecedentes históricos de reformas anteriores, y la más importante, ajenas a la realidad del país. Tienen como norte la polarización de las fuerzas políticas, intereses personales, no buscan el bienestar común ni cumplen con los principios y valores señalados en nuestra Constitución y en consecuencia se pueden tornar ineficaces al ser declaradas ilegales e inconstitucionales.

Igualmente servidores públicos que han obrado en forma contraria a la ley, a la Constitución, a la ética y a la moral pública, no pueden contribuir interna ni externamente a una política social y económica favorable a un desarrollo respetuoso de los derechos humanos, que disminuya la desigualdad, erradicando la pobreza absoluta, aumentando el empleo y el emprendimiento, solucionando de una vez por todas la informalidad económica, el hambre y el deambular de los habitantes de la calle, drogadictos, mendigos y delincuentes.

Los problemas sociales no se solucionan con represión, ni metiendo a la cárcel a los desprotegidos mientras que los de cuello blanco acudiendo al principio de oportunidad se convierten hasta en agentes investigadores en otros países.

Llegó la hora de dar cumplimiento al contenido sustancial de las normas existentes para producir los cambios que requiere con urgencia el país y no seguir engañando a la opinión pública con más reformas inoperantes que van a institucionalizar la impunidad y a empoderar a quienes delinquen.

Jorge Eliécer Velásquez Reyes

¿Hasta cuándo?

Primero Cajanal, luego Saludcoop, después Cafesalud, llegó Medimás y ahora volvemos a Cafesalud o quién sabe a cuál otra triquiñuela, empeorándose cada día el servicio. Hasta cuándo debemos soportar los usuarios de la salud tanto abuso y tanta corrupción, sin que pase nada. Más de cuatro millones de pacientes llevando a cuestas y pagando un mal servicio de salud, y ahora resulta que se convirtieron el ping pong de juego, haciendo negocios oscuros y que los enfermos se mueran en los pasillos. Esto es mucha desfachatez del Estado y de los encargados de manejar este servicio público. ¿Hasta cuándo?

Ángel de Jesús Gómez Reyes

Por las nubes y el suelo

Si en la profunda Guajira, el agua saliera por un grifo (ficción) con qué alegría y gozo los niños wayú llenarían sus jarras y vasos para alimento y deleite.

En nuestros páramos, la niebla acaricia y besa los frailejones para depositar su frío y helado rocío, para que instantes después, un tibio sol convierta millones de gotas en pequeñas y numerosas corrientes, que alimentan hambrientas bocatomas para llenar nuestros acueductos, y con qué facilidad y poco esfuerzo, abrimos nuestros grifos desconociendo ese milagro de la naturaleza que nos llena la vida.

La lógica, la ética y la estética andan embolatadas: el Alcalde con discurso aparentemente lógico, lo tramita con un lenguaje hosco sin estética, creando muros. El Concejo con una “ética” al servicio de sus mezquinos intereses hace aguas y la ciudad paga los platos rotos.

Ernesto Rodríguez Albarracín

Nos hace falta Dios

Hoy por hoy vemos como el país ha perdido al Dios que aprendimos de nuestros padres y abuelos. Nos lo han arrebatado las seudo ideologías liberales para las que solo importa la idolatría del consumo.

Como la parábola del hijo pródigo debemos volver al Padre que espera siempre nuestro regreso para celebrar nuestra llegada con una fiesta. Nos lo han quitado del seno familiar, de las escuelas, de todas partes. Nos hemos alejado de él por el relajamiento moral del relativismo, por el libertinaje y las idolatrías al dinero, al sexo, a las drogas, al alcohol y a todos los placeres que el mundo ofrezca. (Unamos el corazón a Dios)

Dámaso Londoño

