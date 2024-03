HÁGASE OÍR

Envíe su correspondencia a nuestras oficinas o al correo electrónico: hagaseoirvanguardia.com

22 de octubre, 2013. 554 sitios de aplicación en toda Colombia están dispuestos, en 115 ciudades, donde los estudiantes, aprendices e instructores SENA presentarán el examen SABER PRO. ARCHIVO COLPRENSA).

La solidaridad, un acto de humanismo

El drama de los emigrantes venezolanos es cruel. El hambre se vuelve una epidemia, y se produce el éxodo en busca de comida. En la época de Bolívar el éxodo era por la libertad, por la independencia, así costara la vida. Bolívar no era socialista. No podía serlo. Francia prendía el fervor revolucionario contra la monarquía. Bolívar antimonárquico, luchaba por una república burguesa con libertad y equidad con su pensamiento inspirado por Rousseau, Roberspierre y Voltaire. Bolívar visionario, guerrero, estadista, geopolítico cambió el curso de la historia en América del sur; su sueño era una patria grande, presintiendo el crecimiento del coloso del norte, dueño de los mercados mundiales. Hoy tenemos que aceptarnos en la diversidad y entender la solidaridad como un acto de humanismo. El unanimismo político no existe. Tampoco podrá existir.

Ernesto Rodríguez Albarracín

Saber Pro: ¿Como

peluqueando bobos?

Gran sorpresa me llevé el pasado 7 de octubre con las pruebas de estado para estudiantes de educación superior. Tal parece que para el Instituto Colombiano de Evaluación de la Educación (Icfes) los universitarios del país o bien son superdotados o fueron educados en Harvard.

Con un total de 160 preguntas de selección múltiple para el ciclo común (sin contar una pregunta abierta y el ciclo de profundización) los estudiantes tenían solo 2 horas y 40 minutos para contestar acertadamente problemas y enunciados sobre razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Es decir, en otras palabras de 1,07 a 1,09 minutos para contestar cada pregunta.

Me cuestiono ¿qué es lo que realmente quiere el Ministerio de Educación con esta prueba? ¿Medir las capacidades reales de los estudiantes del país o solo cumplir por cumplir? Si bien nuestro nivel de educación y compresión de lectura es bastante bajo, súmele a eso que lo pongan a contestar tantas preguntas en tan poco tiempo. Esperemos que el Icfes reaccione y deje de ‘peluquear bobos’ con el conocimiento de los estudiantes.

Mauricio Navarro Abaunza

Ideas

Voy a tener que cobrar las ideas, hace unos cuarenta años lancé la idea de Panachi tal como está hecho; hace treinta, el periodista Alfonso Pineda Quintero de Séptimo Día de Vanguardia, me publicó en página completa la idea del transporte masivo en Colombia como funciona hoy con algunas modificaciones; hace diez años lancé la idea de una salida sur/norte desde la paralela de Cañaveral a la autopista y otra de norte/sur, hoy son una solución. Hoy quiero lanzar otra ¡el pago de las administraciones por anticipado en los edificios! y por qué no, hasta de los mismos servicios públicos y si al cabo del año hay alguna diferencia, se cobra al año entrante, así, se puede disfrutar de la felicidad de no tener el chaleco todos los meses de ese dolor de cabeza, claro con algún descuento por pago anticipado, como lo disfrutamos muchos con la suscripción de Vanguardia; no más abro la puerta todos los días y ahí está la Vanguardia, sin tener que pagar nada.

Hernán Álvarez Rueda

El poder de la oración

“Debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros y Orar como si todo dependiera de Dios”: San Ignacio de Loyola.

La oración tiene poder. Cuando leemos las Escrituras, Dios nos habla; cuando Oramos, le hablamos a Dios. Y al hacerlo, solo basta la Fe del tamaño de un granito de mostaza sin importar cuál sea la tribulación que nos atormente, para recibir cuanto deseemos. Hay en la oración cuatro elementos fundantes: Alabanza, Acción de Gracias, Acto de contricción y Súplica.

En la alabanza siempre reconocemos la bondad, misericordia y compasión con que Dios Omnipotente nos ha tratado... La acción de Gracias tiene su mejor expresión en la eucaristía. También se puede hacer íntimamente, dar gracias por todo aquello con que Dios nos provee... El acto de contricción o arrepentimiento debe ser sincero y debe nacer del alma. Nada está oculto a los ojos de Dios... Y en las peticiones o súplicas pedir con fervor, con atrevimiento, sin pena, pedir lo mejor porque Dios es un padre generoso y paciente, rico en misericordia y amor. “Nada es imposible para Dios”.

Dámaso Londoño