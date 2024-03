HAGASE OIR

El

El puente más alto de

Suramérica

El puente Hisgaura no está en uso porque no era prioritario construirlo. Durante los cinco años que duró la construcción no hubo ninguna interrupción de la vía en ese sector, en cambio durante los cinco años que duró la construcción del puente, los derrumbes interrumpieron la vía entre Curos y Guaca en varias ocasiones, y no entre San Andrés y Málaga en donde está localizado el puente. Los cien mil millones de pesos que invirtieron en la construcción del puente han debido utilizarlos para pavimentar la trocha existente entre Curos y Málaga. Elpuente Hisgaura tiene 148.3 metros de altura y 680 metros de longitud, el más alto de Suramérica.

Miguel Jaimes

Pobres pensionados

Es cierto que los felices impuestos que desea el gobierno imponer a la ya reducida canasta familiar, por culpa de reformas previas, ha llamado la atención de la mayoría de nuestros dirigentes gremiales, otros y temporalmente de los políticos que estoy seguro serán convencidos a cualquier precio en muy corto tiempo, pero me ha llamado la atención que muy pocos comentarios han surgido en lo referente al nuevo aporte que nos habrá de tocar a los pensionados, después de cierta cantidad; seguramente están convencidos que una cifra superior, equiparable a los siete salarios mínimos, es un inmenso capital que da para estirarla y que tenga alcance para todo lo que el gobierno se le antoje, como si los pensionados no tuviesen otros gastos y a disfrutar de ciertos antojos que trae el uso adecuado del tiempo libre: visitar a sus hijos, participar de sus cumpleaños y del de los nietos; asistir a ciertos espectáculos culturales que además requieren cancelación del transporte, que también hay que pagar en las múltiples visitas a las EPS en busca del médico, autorizaciones, recoger la droga; comprar prendas de vestir para estar bien presentados, ir a la peluquería, en fin tantas otras cosas que no regala el gobierno y que se hacen indispensables.

Carlos Cortes

Un país estable

Llegó el nuevo gobierno y con él un apretón con impuestos que nos angustian; sobre todo el IVA a los productos básicos, medida que deberá ser muy bien estudiada. Veremos cuáles parlamentarios "defenderán" al pueblo y se pararán firmes para negar algunas medidas lesivas y apoyar las que aseguren la estabilidad económica del país, el empleo y estimulen la inversión. ¿Si Petro fuera el presidente, no estaríamos en estas preocupaciones? Yo creo tendríamos muchas y muy graves. Prefiero pagar más impuestos que ver a mi país destruido en manos de un populista de izquierda.

Enrique Rueda Pinilla

Reingeniería

Si a un buen ingeniero le piden reforzar un edificio con fallas estructurales, seguramente se inclinaría por la demolición del edificio. Cosa igual ocurre con nuestro país con fallas estructurales tan graves como viejas. Violencia, narcotráfico, inequidad, corrupción en todas las ramas del poder público, desempleo, problemas de salud, vivienda, educación, entre otros.

Pero, ¿cómo demoler un Estado? Arrancando toda su estructura y empezar de cero. De lo contrario, la estructura seguiría tambaleando hasta caer por su propio peso. Las soluciones requieren de voluntad política que no se ve por ninguna parte. Es necesario refundar el Estado, empezando por lo fundamental. Quitarles a los políticos sin ideología cualquier posibilidad de puestos y contratos. La disminución a la mitad de legisladores y salarios sería un buen comienzo. Impuestos progresivos donde los que tienen más, paguen más, para nivelar la balanza de la equidad. Manejo eficiente en la inversión de recursos para vivienda, salud y educación. No estaría mal una auditoría extranjera para los mismos recursos. Generar empleos dignos para combatir la informalidad. La receta está en estímulos al emprendimiento de pequeñas y medianas empresas.

Es evidente que somos un país que no funciona como debería y que está en riesgo de convertirse, con realismo, en un Estado fallido. De no hacerse una reingeniería de fondo a tantos y tan graves problemas se desplomará sobre nosotros, a pedazos, nuestro país.

Damaso Londoño

