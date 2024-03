HAGASE OIR

Envíe su correspondencia a nuestras oficinas o al correo electrónico: hagaseoirvanguardia.com

Carne para el mundo.

Colombia podría ser el tercer mayor productor de carne para el mundo igual a Brasil y EEUU, actualmente tenemos 23 millones de cabezas en 12 millones de hectáreas aproximadamente. Si hacemos una ceba intensiva con pastos de corte con 15 cabezas por hectárea, tendríamos 180 millones de reses para abastecer el mundo y de paso se podrían generar más de unmillón de empleos; lo único que debe hacer el Gobierno es facilitar la importación de maquinaria agrícola sin aranceles, tractores, cortadoras de pasto, ordeñadoras y semillas certificadas.

El sistema es muy fácil, por cada 20 hectáreas se tienen 300 animales, un tractor, una cortadora y un zorro, prestaría el servicio para cinco lotes de 300 animales, así bajarían los costos por cercas equipos y cantidades de hectáreas para la producción y aumentaría los microempresarios en el campo. El ejemplo lo tenemos en la avicultura que hoy produce más de 30 millones de huevos diarios y sin el apoyo del Gobierno.

Hernán Álvarez Rueda

Incoherencias

La ética, la honradez y el buen ejemplo en algunos seres humanos ya no existe. La deshonestidad, desfachatez y servilismo en los cargos importantes hoy persiste un orgullo mal fundado que los mantiene en los cargos de gran preponderancia; me hago preguntas a diario... y no entiendo…quizá se deba tal vez a mi ignorancia.

“Quien la hace la paga” nos han dicho día por día en cada intervención; sin embargo los ignorantes no entendemos el alcance de esta afirmación, a quienes más la embarran le han pagado con embajadas y algunos ministerios; es el precio real con que se paga a quienes a diario cometen atropellos.

Casi 12 millones de votos se alcanzaron para poder frenar la corrupción, pero con mermelada a muchos los untaron para evitar tomar la decisión. Los impuestos dijeron que bajaban y los pobres comieron ese cuento, a los grandes tal vez se los bajaron y con el IVA hacia el pobre va el aumento.

Hugo F. González González

Ni rojos ni colorados

“El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”. Hobbes

Cuando se trata de dinero, quienes están en el poder no se ponen ni rojos ni colorados. Es decir, ya no les corre sangre por la cara. Esto ocurre porque en el ejercicio de la política en Colombia no existen los mínimos éticos. No tenemos como sociedad principios ni valores distintos a los del dinero, la fama, la riqueza, el reconocimiento social y una cultura consumista que lo devora todo.

Por ello, el fracking será una realidad sin importar el impacto ambiental, el glifosato se seguirá esparciendo sin importar la salud de las personas, la Ley de Ordenamiento Fiscal será sancionada sin importar la situación económica de las clases media y baja, la Asamblea Constituyente del Centro Democrático se impondrá a rajatabla para reformar la Constitución, sin importar que se afecte aún más la justicia, porque a ellos les conviene una corte de bolsillo. Y para rematar, el Fiscal General seguirá campante en su cargo, permitiendo la puerta giratoria que permite ser corrupto en lo privado para defender los ilícitos desde lo público.

Damaso Londoño

Puente sin carretera

Hace más de 60 años que residentes en la provincia de García Rovira, a pico, pala, carretilla y dinamita, abrieron la trocha de 124 kilómetros entre Curos y Málaga. Debido a las pésimas condiciones de la trocha, los vehículos automotores gastan de siete a ocho horas.

La vía Curos-Málaga conecta a los municipios de Guaca, San Andrés, Molagavita, Málaga, San José de Miranda, Enciso, Capitanejo, La Concepción, Cerrito, Macaravita, San Miguel, Carcasí y Santa Bárbara. El puente Hisgaura, localizado entre San Andrés y Málaga, construido con una inversión inicial de $100 mil millones, terminado hace cuatro meses, no ha sido dado al servicio, porque suponen que con tantas fallas no resistiría la prueba de carga con arena, y no hay suficiente aserrín.

Miguel Jaimes