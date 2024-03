HAGASE OIR

El Éxodo

Bucaramanga. Septiembre 07 del 2018. Los migrantes venezolanos duermen en parques emblemáticos de Bucaramanga, ya que no cuentan con un albergue donde quedarse. (Colprensa - Vanguardia Liberal)

El Éxodo

Un chascarrillo español expresa: "No cabíamos frente al fuego y parió la abuela"

Y burla burlando, la expresión nos viene como anillo al dedo a los colombianos, con el agua al cuello por el exorbitante déficit fiscal, herencia de los gobiernos anteriores y como remate la mayor migración venezolana y con el ítem del atasco de emigrantes en las dos ciudades fronterizas, Cúcuta y Bucaramanga. Según cálculos de Vanguardia Liberal, en Santander hay más de 30 mil exiliados de los cuáles 8.652 corresponden a Bucaramanga y la cifra de 56.000 desempleados santandereanos en toda el área metropolitana. Una visión realista del problema nos revela que el drama que viven 3 millones de venezolanos exiliados corresponde a la tragedia que viven 7 millones de pobres absolutos en Colombia, lo cual no nos exime de un manejo humanitario del problema. Por lo demás sería recomendable que las juventudes del hermano país luche por derrotar la dictadura que los oprime y el ogro que la representa

Carlos Martínez Rojas

Yo defiendo al alcalde

Rodolfo Hernández

No entiendo cómo el concejal Claro, llega es a herir los sentimientos del señor Alcalde y no pensó por un segundo en lo que podía convertirse su imprudencia. Si el Alcalde respondió de esa manera llevado de la ira e intenso dolor fue por sentirse herido en sus sentimientos o será que dicho concejal no tiene hijos para conocer lo que se siente que ataquen a sus hijos. No conozco personalmente al señor alcalde, aunque di mi voto por él y nunca me ha pesado hacerlo porque analicé su hoja de vida y supe que sería la mejor opción para la ciudad y si es un hombre muy honrado y recto. Demos gracias a Dios tenerlo como alcalde que llega hasta el corazón de la gente humilde y trabajadora. Le agradezco al concejal reconocer su error y decir que no tiene resentimientos ojalá se arreglen estas asperezas y puedan hablar con cordialidad y respeto en un futuro. Que exagerada fue la sanción al Alcalde tanto escándalo por un pequeño manotón que se ganó también por la imprudencia y evidentes ganas de provocarlo para que actuara así.

Marina Cortes De Plata

Señor comandante de

policía Bucaramanga

El código de policía prohibe el uso de pólvora desde hace un mes, todos los días de una a dos de la mañana se escucha quemar pólvora en la parte occidental de la ciudad, incluso, muy cerca de la policía en la Joya o en el Santander, yo pregunto: Si desde cualquier sitio de Bucaramanga se escucha ¿cómo la policía no la oye? Y si la escucha, ¿porque no aplican el código de policía? O ¿es que la ley es para los de ruana? O ¿están esperando muertos? Lo mismo está ocurriendo y los he denunciado ¡a los antisociales! motociclistas de alta gama que hacen los piques en las avenidas específicamente en la 27 y 33 después de las once de la noche, hora límite del uso de motocicletas, ¿será que como son ricos los untan de coimas para hacer lo que les da la gana con la complicidad de la policía? ¡Nosotros tenemos derecho al descanso! Y ustedes de hacer cumplir las leyes.

Hernán Álvarez Rueda

Al concejal John Claros

Yo no vote por el señor alcalde Rodolfo Hernández por lo que no puedo sacar pecho por su excelente labor al frente de la alcaldía en el tema de la limpieza burocrática que ha hecho en dicha institución y no puedo refutarle sus actuaciones cuando de defender su gestión se refiere; pero por usted concejal Claros si vote por lo que puedo hacerles varios interrogantes que muchos bumangueses tenemos.

1-¿Que pretendía usted al entrar a la oficina del alcalde con una cámara de video a pedirle explicaciones sobre su actuación hacia el concejo con cámara de video?

Gustavo Cárdenas

