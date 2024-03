HAGASE OIR

Parque los Leones II

An anti-government demonstrator stands next to a national flag during an opposition protest blocking the Francisco Fajardo highway in Caracas on May 27, 2017. Demonstrations that got underway in late March have claimed the lives of 58 people, as opposition leaders seek to ramp up pressure on Venezuela's leftist president, whose already-low popularity has cratered amid ongoing shortages of food and medicines, among other economic woes. / AFP PHOTO / LUIS ROBAYO

Nuevamente informo acerca de los arreglos que está realizando el municipio en el parque los leones, siete meses para arreglar unas canchas y aun no se vislumbra su finalización, este elefante azul (es el nuevo color del piso de las canchas) parece que va para el nuevo año; entonces resumiendo tenemos dos canchas de básquet sin tableros y sin terminar, y un gimnasio al aire libre muy bien pintado pero que no sirve, sería interesante saber quién es el contratista, el valor de la obrita y el tiempo para su ejecución. ¿Será que este elefante azul y el elefantico amarillo (gimnasio) requieren más gasolina (adiciones) para su terminación? Alcalde revise a fondo esta miniobra y reparta calvazos a los responsables, muestre la ética y la estética ya que esto no tiene ninguna lógica.

José Jerez

RH+

El que sabe hace una casa, organiza luego una urbanización. Eso da una enseñanza y autoridad para lograr ordenar una ciudad y mandar lo que no sirva a otra mejor vida (Un anónimo del siglo XIX que sirve para el tercer milenio)

Rodolfo Hernández Positivo (RH+): el que sabe, sabe, por eso el dinero del contribuyente no se puede por nada despilfarrar, es tan sagrado que hasta los mismos dioses contribuyen a echarle ojo a todo tajada y mordida que se dé lugar.

Pablo Emilio Corzo

La importancia de limpiar

Mientras guarde cosas viejas e inútiles material o emocionales no habrá espacio para nuevas oportunidades, los bienes precisan circular la actitud de guardar o amarra su vida, no solo son los objetos guardados dentro de tu casa o tu corazón los que estancan tu vida, sino el significado de la actitud de guardar; cuando esto sucede se considera la posibilidad de falta de carencia, que es creer que mañana podrá faltar y usted no tendrá los medios de proveer sus necesidades; con esa postura está enviando al cerebro y a su vida dos mensajes,

1. Tú no confías en el mañana y2. Crees que lo nuevo no es para ti, pues se alegra de guardar cosas viejas e inútiles, deshágase de lo que perdió el color.

Aprendamos de la naturaleza, que todo lo circula, eso se llama tener mentalidad de abundancia. Hoy es un buen día para empezar a limpiar la mente de rencores, envidias, odios y la casa de cosas materiales e inútiles. No deje para después pues las cosas cambian, el encanto se pierde, los hijos crecen nosotros nos envejecemos no dejes nada para después porque puedes perder los mejores momentos, las mejores experiencias, los mejores amigos, los mejores amores. Recuerde el día es hoy.

Chepita Jaimes Conde

María ramos o

la embarramos?

Dos hermanos países están atravesando su crisis mediática o perpetua debido a sus políticas que por hacerle el bien entre comillas perjudican el verdadero desarrollo de dos pueblos ricos y que el embotellamiento en sus ideales cada día los empobrece económicamente y moralmente. La terquedad de sus mandatarios y las del pueblo como las guerrillas el narcotráfico y su familiares anexos como todo lo ilícito los tiene al borde de una guerra civil pareciera la única salida, ambos gobiernos están con temas muy parecidos a su manera creen estar haciendo lo correcto pues su luchas e ideales son para el mejoramiento de las clases sociales menos favorecidas pero sus opositores manifiestan que es lo contrario y el pueblo vive las adversidades del día a día carecen de oportunidades, el informalismo por doquier, las empresas en crisis y la devaluación de la moneda a todo timbal, exportaciones mínimas e importaciones con un TLC a su favor, nuestro hermano con algo similar pero una diferencia un

Gobierno comunista con un EE.UU cerrando las salidas y colocándolo en un país inviable.

Estos años venideros los vemos con muchas dificultades y no sabemos cuál de los dos será el más "inviable".

Julián Ramírez.

