HÁGASE OÍR

Los útiles

En otros tiempos no tan lejanos por cierto, los efectos y materiales que usaban los colegios para implementar la enseñanza eran absolutamente normales, ahora son los listados de unas compras que parecen diseñados para surtir una ferretería o una venta de materiales de construcción y no el maletín de un escolar. Nosotros comprábamos, o nuestros padres lo hacían, cuadernos (algunos cuatro o cinco), recuerdo los que tenían la marca “Patria” con el himno nacional, los de marca “Cardenal” y otros que llevaban impresas las tablas de multiplicar que era obligatorio saber de memoria. Recordamos mucho la cartilla “Alegría de Leer” o la “Charry”, la urbanidad de Carreño, que de paso sea dicho era un señor venezolano. Hoy es un listado vergonzoso el que le dan a los educandos, pues nada tiene que ver la lija, el martillo, el papel higiénico, los detergentes ni las escobas con la educación, ya que esos utensilios los debe proporcionar el dueño del instituto o el gobierno si este es oficial. Esto se viene presentando hace bastante tiempo y parece ser que el Ministerio de Educación hace oídos sordos a los reclamos de padres de familia y a las investigaciones que hace la prensa hablada y escrita.

La culpa es de la vaca

El cacareado tema del abusivo impuesto predial a los bumangueses me hizo recordar el texto que titula esta colaboración. El alcalde no tiene la culpa porque él contrató un estudio con una universidad, cosa que está prevista por la ley. La universidad contratada cumplió con su tarea conforme a la ley. El Agustín Codazzi no tiene nada que ver porque, conforme a la ley, se revisan cada cinco años los avalúos catastrales.

Los culpables somos los ciudadanos que tenemos que aceptar el injustificado aumento porque, conforme a la ley, somos los contribuyentes quienes sostenemos el presupuesto de la ciudad.

Los de a pie somos los responsables de la corrupción -revisar bien lo de Vitalogic, denunciado por V.L.-, culpables de que los impuestos no se vean reflejados en verdaderas obras de infraestructura para beneficio de todos y no esa alcaldada del urbanismo táctico que resultó peor que la enfermedad que pretendía remediar. Al fin y al cabo, como siempre, los que mandan se hacen los “pingos” y los ciudadanos pagamos los platos rotos.

Humanizarnos todos

“Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tiene el mismo horizonte”. (Konrad Adenauer). Hay que hacer que nuestra clase política sea más humana. Ya que humanizar, según la RAE, es hacer algo más amable, justo y menos riguroso por los seres humanos.

Estamos cansados de ver a nuestros gobernantes hacer leyes, tomar decisiones y ordenar la vida del pueblo solo en función de su beneficio personal y aspiraciones, sin tener en cuenta que ellos gobiernan a seres humanos, con muchas necesidades en todos los campos: principalmente en salud, educación, trabajo y vivienda.

Llevamos toda la vida esperando oportunidades que nos hagan sentir que contamos en ese programa que trazan día a día los que nos gobiernan y que son nuestros líderes que han llegado a estas posiciones porque los hemos elegido.

Ya se habla de la humanización de las mascotas, pero ellas siempre están mejor atendidas que nuestros niños y nuestras mujeres, sobre todo en zonas marginadas y apartadas de nuestro Patria.

La corrupción del PAE

Seguimos viviendo la corrupción rampante, me alegré cuando vi en primicia de Vanguardia que Petrocasinos, empresa santandereana, había ganado en su propuesta para atender parte de los colegios públicos de Bucaramanga. Pero la sorpresa fue a los tres días cuando dijeron que se habían equivocado y la equivocación fue por la fórmula de una sopa de espinacas. Triste, no hubo coimas, por lo tanto la fórmula no sirve, pero sí le dieron el contrato a una empresa de Bogotá que está demandada y ¿están acabando la corrupción? Pues no es así, seguimos en las mismas... ¿por qué contratar de afuera habiendo empresas conocidas y que cumplen? ¡Hasta cuando!