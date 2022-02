Aborto legal en Colombia: Una decisión macondiana

Una decisión macondiana, por sus ribetes casi inverosímiles, sesgados a lo jurídico o a lo mejor al auge feminista, pero no al pensamiento de una sociedad tan diversa y compleja como la nuestra.

Se nos piden razones para nuestro malestar. ¿Razones? En primer término, uno se pregunta, ¿por qué cinco magistrados toman una decisión que es competencia del Congreso y a lo mejor de los más de 50’000.000 de colombianos? ¿Por qué hasta la semana 24 de gestación, cuando a muchos profesionales les parece exagerado y la misma OMS lo recomienda hasta la semana 14? Y siguiendo con los lineamientos de la OMS para un “aborto seguro”, ésta prevé que la eliminación de un ser humano nasciturus, puede darse en dos momentos: Aborto médico, entre las 0 y 12 semanas y aborto quirúrgico, entre las 0 y 14 semanas (84 días). Entonces ¿por qué 24 semanas, cuando le faltan tres meses para nacer y cuando bebés de seis meses han nacido en la normalidad?

Estamos corriendo el riesgo de normalizar prácticas abortivas, que generalizan la irresponsabilidad en muchos casos, que además deberán ser financiadas por el estado y que generarán una carga moral para muchos médicos y emocional para muchas mujeres. Los casos extremos sí lo justifican, y en estos casos una mujer no tiene por qué albergar en su vientre a un embrión producto de un abuso sexual. Y como dueña de su cuerpo, tiene derecho a decidir, so pena de las consecuencias emocionales que eso conlleva, si trae o no al mundo a un bebé malformado o con deficiencias genéticas irreversibles detectadas en una ecografía. Que no se piense, que queremos mujeres encarceladas por diatribas penales, que sí deben revisarse y modificarse, porque a la cárcel deben ir quienes representen un peligro para la sociedad, ni queremos nunca, mujeres muriendo en lugares ilegales por malas prácticas médicas, sanitarias e higiénicas. Por eso, la Corte debería obligar al estado a concentrarse en la prevención de embarazos no deseados, promoviendo la Ley 1412 que garantiza, de forma gratuita, la práctica de ligadura de trompas y vasectomía, en vez de enfrentar a la población sobre el aborto.

José Yesid Guinand Calderón

Asesor y activista político

La meta es evitar abortos

Ante el fallo de la Corte Constitucional que aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 es indiscutible que para evitar abortos, se debe emprender pronto una campaña educativa y de concientización sobre el uso de métodos para evitar la gestación.

Sería mucho mejor utilizar preservativos y así se evitarían embarazos y los abortos que son, en la práctica, asesinatos de seres indefensos.

Así la meta inmediata es no incurrir en la práctica de abortos y sí en el uso responsable de preservativos, situación que bien se puede ayudar con la educación sexual dirigida a los jóvenes en los establecimientos educativos y en los hogares.

Jorge Giraldo Acevedo

Chantaje de un operador

Estuve con Movistar mucho tiempo pero me cansé del mal servicio y fuera de eso el aumento del valor cada vez que se les ocurre y ofreciendo a clientes nuevos mejores precios, me retiré el 4 de noviembre, siguieron facturando, envié por Servientrega los equipos, fui personalmente, el señor que me atendió me dijo que debía pagar 183.520 pesos, los pague debido al acoso y la amenaza de reportarme, el señor me dijo si paga haga caso omiso a cuenta que le llegue en enero, así fue, en enero no me llegó cuenta, pero me llegó en febrero y llamé a reclamar y me dicen es que su retiro quedó programado para febrero y me llega por más de cien mil pesos, y con amenazas todos los días, a esto le llamo extorsión, no pienso pagar un peso más, ellos no se resignan a aceptar que el cliente se retira, ¿habrá un abogado que acepte una cantidad de clientes que como yo estamos en las mismas?

UNA PERLA. Analizando la situación de Santander y la corrupción actual veo con tristeza que antes de llegar los Aguilar y apoderarse del poder, puede ser que hubiera corrupción pero no en la magnitud de hoy, pues ve uno en el periódico la cantidad de dinero que el gobierno gira, las partidas salen pero las obras no se ven, ¿a dónde va este dinero? y lo peor, los Aguilar en campaña el dinero lo llevan en tulas, ¿qué le pasó a los santandereanos?, ¿dónde está el valor patrio? en este último viaje el presidente aportó a Santander 23.000 billones, ¿será que va para la cárcel otro Aguilar? ¿Qué susto?

Trinidad Díaz Rueda