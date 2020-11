Una verdad: la crisis de los medios y nuestra ingobernabilidad estatal

Colombia se estremece cada vez que sucede un hecho de alta repercusión, sucede con frecuencia. Ahora los medios de comunicación ante la crisis de credibilidad y ética son afrentados por un fantasma que ronda por todo el país llamado ‘poder versus gobernabilidad empresarial’. Quizás en aras de tocar con mayor envergadura a los trabajadores del cuarto poder, los dueños de los medios cambian las fichas de su estructura periodística, y el caos se hace notorio. SEMANA la revista más prestigiosa de Colombia, sufre en estos momentos la peor crisis de toda su existencia, que por más de dos décadas llevó la mejor información noticiosa con una alta dosis de investigación y ética periodística. Pero este cambio sumo es de alguna manera una grave afrenta al periodismo libre, pensante y analítico que tanto necesita el país. Fenómeno que cada día se hace más notorio, en una encrucijada que por años no hemos podido direccionar. Los pensadores y críticos filosóficos de todas las tendencias políticas están confundidos por este nuevo golpe a la verdad nacional. En un momento histórico, que no hemos podido canalizar de la mejor manera, ante una insuficiencia de gobernabilidades en todos los órdenes, matizada por el odio y la polarización. Este argumento de contundencia política es una muestra fehaciente de que la dirección de gobierno está huérfana y se encuentra sola. El poder clama por una unidad coherente y plena de democracia, sin encontrar eco en nadie más que el sector empresarial. Todavía después de ocho meses de pandemia, la radiografía del país es preocupante; tenemos un alto grado de violencia en contra de los líderes sociales, el desempleo va en aumento y nuestra frontera colombo venezolana está permeada por la inseguridad, el narcotráfico y las bandas criminales. Para colmo de males está fortalecida por una dictadura criminal que cada día se hace más poderosa

¿Que razón tenía el expresidente Laureano Gómez cuando preguntó ‘Y el Poder para Qué’?

José Alejandro Centeno A.

Al minagricultura...

Señor ministro, no le parece que debería usted poner al servicio camiones para ayudar a los campesinos que siembran la papa y que puedan ellos sacar su producto para la venta directa a los pueblos y ciudades, llegando a los consumidores con un pago más justo para todos? No permita que hayan pérdidas tan grandes con los campesinos que tienen que enfrentar tantos problemas para ganarse el pan, su sustento limpiamente, para el bien de todos nosotros también que disfrutamos de la deliciosa papa. Haga buenas obras señor ministro, que brillen para usted en un futuro prometedor político para su carrera. Es imperativo apoyar en el campo a los cultivadores que salen a la carretera a buscar el medio de transportarse y desean que la papa se venda a un precio justo, como debe ser; que no termine en manos de empresas, gente manipuladora y voraz que incrementan los precios enormemente y al campesino le dan una miseria por todo su esfuerzo. DIOS bendiga la tierra y a sus campesinos honestos.

Marina Cortes de Plata

Prometen obras para Bucaramanga

Ojalá que la gobernación de Santander y la alcaldía de Bucaramanga lleven a cabo el mejoramiento de inmuebles y muebles públicos y la construcción de escenarios deportivos, con ocasión de los 400 años de Bucaramanga.

Los espacios públicos verdes y los campos deportivos están en mal estado y son insuficientes. Los deportistas tienen que compartir los escenarios deportivos, una cancha de microfútbol, por ejemplo, con niños en triciclos, bicicletas, patinadores, patinetas, bailarines, etc. No hay patinódromos. Tampoco parques para la práctica del monopatín, tabla o patineta (skateboarding), que requiere la construcción de pistas especializadas, rampas, barandas y obstáculos.

En los parques se ven niños, niñas y jóvenes de todas las edades practicando esta actividad, pero con poco progreso dada la carencia de espacio. El Comité Olímpico Internacional aprobó la incorporación del monopatinaje para los juegos olímpicos de Tokio 2020.

Manuel García León