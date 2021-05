Diálogo tardío

Sin duda, el diálogo es el medio más eficaz para solucionar conflictos. Pero me parece que, en la actual coyuntura, el “diálogo nacional” que propone el presidente Iván Duque es tardío. Han pasado décadas sin voluntad política para resolver los problemas estructurales del país y estos han crecido de manera insalvable. No se empieza el diálogo con la clase política, ni con el Consejo Gremial, ya que no representan al grueso de los manifestantes y no tienen credibilidad de la opinión pública.

Es con los campesinos, afrocolombianos, estudiantes, docentes, transportistas, trabajadores, empleados, iglesias y con todos los sectores marginales con los que hay que conversar. Pero se impone la necesidad de dialogar para actuar, para mostrar resultados y no para dejar constancia en un acta.

No está el palo para cucharas. Lo que se percibe es una rabia acumulada por mucho tiempo, resentimiento social contra los liderazgos y las instituciones. Y eso es muy grave. La crispación social está llegando a límites nunca antes vistos. En nuestras democracias frágiles, con un modelo económico perverso, una población fatigada y en medio de una pandemia exacerbada, el diálogo se impone con urgencia, a pesar de que pueda resultar tardío

Dámaso Londoño

Dolor de país, cierto, a todos nos duele

Muy buena columna, que la medicina no haga más daño que la misma enfermedad. Un paro, que debería solucionar problemas, los está acrecentando. Los organizadores del paro son oportunistas e irresponsables, solo buscan el caos y sus personalistas utilidades populistas y politiqueras, no dan soluciones, solo confusiones y destrucción. Utilizan a un pueblo con dificultades y necesidades todas muy sentidas y reales. Esos convocadores están siguiendo unos lineamientos previamente “libreteados por terroristas”, que utilizan criminalmente la situación calamitosa del pueblo y lo llevan al frente de batalla donde sirven de carne de cañón.

“Muchos destrozos muchos muertos ninguna solución y empeora la situación”.

Sí a las protestas justas, sí a las marchas. “No al vandalismo, no al oportunismo”.

Demos soluciones, no traigamos caos y confusión. Todos somos Colombia, nos duele el país, nos duelen nuestras gentes. Ayudémonos todos a salir de esta, “pero destruyendo, así no. ¡Construyendo, así sí!”.

Augusto José García Rey

Críticas cuando somos parte del problema

Las frases: “En la ciudad no hay autoridad porque permite que transiten carros ‘piratas’ evadiendo la ley , terminalitos de motos ocupando espacios públicos de tránsito y los fracasados buses de Metrolínea, que ocupan carriles exclusivos que antes eran para todos los vehículos”, dadas por algunas personas, que tienen uno, dos, o tres vehículos, por directivos y empleados que tienen salarios fijos, y también por columnitas de este periódico que tienen buen espacio para opinar. ¿La frase en parte es cierta? ¿Será que reflexionan equitativa y coherentemente de acuerdo a la situación que se vive cada día? Opinan como para que únicamente las autoridades resuelvan el problema y estemos felices rodando por las calles con los autos y motos, que tenemos pero no ayudamos a resolver el problema. Por el contrario, ayudamos a que se aumente.

Para ir al trabajo nos vamos solos en el carro, que ocupa un área 8 0 9 metros cuadrados en lugar de subirnos al Metrolínea en donde ocupamos 0.36 metros cuadrados siendo gordos, es decir, se está ocupando 24 espacios más y para dejarlo en la acera y al frente del negocio hasta 10 o 12 horas estacionado. Si utilizáramos debidamente este servicio posiblemente se incrementarían el número de recorridos, se disminuiría un poco la contaminación, no se dejaría el carro a la intemperie y no obstaculizaría, además, el paso de personas como está sucediendo. Para los de las motos; no hay empleo y las personas que recurren a ellas lo hacen como medio de trabajo.

Guillermo Beltrán