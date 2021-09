Prisión perpetua

fue abolida

En Colombia seguimos presos del desbordamiento de los ríos, que cada año, por esta época, se salen de madre y a su paso se roban las bestias, las cosechas, los enseres y hasta los trapos, todo por falta de planeación y de obras de mitigación; no nos abandonan los elefantes blancos que gritan en medio de la maleza; campean los corruptos, los propios, los del Establecimiento, que junto con otros ominosos empleados privados se solazan en contratos elaborados por sus propios alfayates y a sus medidas; la pobreza como pena capital crece y se manifiesta al reducir el número de comidas diarias de tres a dos; la justicia no es oportuna ni eficiente; menos, puntual. La seudodemocracia o la circocracia no colma las expectativas de los miopes votantes; la ladronería, las malas costumbres, la chambonería, la chavacanería nos rodean..., esto, acaso no es una cadena perpetua.

Renzo Orlando Gutiérrez Rivera

La voz Kids

Varias noches ya llevo yo escuchando

el futuro de Colombia hecho canciones,

en la voz kids se vienen presentando

muchas voces que son revelaciones.

Quienes dirigen y orientan el programa

todas las cualidades del niño reconocen,

entretenimiento y cultura esto se llama

lo que en el gobierno aún se desconoce.

Todos los niños a diario nos demuestran

que el futuro de Colombia es promisorio

que por ella su amor llevan a cuestas

anhelando siempre ampliar su repertorio.

El futuro de Colombia está en los niños

y ante ellos dirigir debemos la mirada,

los artistas los ven y haciendo guiños

en su presencia se pegan la llorada.

Si al niño y al joven alzamos la mirada

en su progreso pensando diariamente

la supervivencia será bien manejada

y su bienestar será más contundente.

Si permitimos a los niños ser artistas

brindándoles cultura y comprensión

sus actuaciones serán más moralistas

porque alcanzaron también educación.

Si en las manos del niño hoy colocamos

una canción, una guitarra y un buen libro

un ser humano excelente conformamos

y acercarse a la maldad no habrá peligro.

Hugo Fernelly González González

Ecocracia

Me uno a los aportantes de ideas columnistas de placer al mencionar la brisa titánica de las benditas elecciones. Ya no es un aire de esperanza, sino una ventisca de incertidumbre, nostalgia y desconfianza, cuantos hicimos alarde de los triunfos electorales de otros que finalmente nos dejaban paralíticos de la sorpresa y el engaño, obviamente no por estúpidos o necios sino por psicosis de mejora y acosados obsesivamente por la herencia y cultura violenta, engañosa y dañina. ¿Cuántos seres en Colombia están rebien, bien “regulimbis” y maltrechos?, pero lo peor es que la culpa no es de la vaca sino de los terratenientes que con sangre y sudor ajeno se apropiaron de los bienes productivos y hoy solo nos queda al resto aguantar y sobrevivir, continuando con el hilo aterrador, los hombres pasan y las instituciones (carcomidas) quedan, he ahí el estríngulis, si no votamos por los que ya están en poltrona sería por justicia distributiva independiente de “robó, pero hizo”, no señores, el criterio es rotar el poder enfermizo (evitar) tal cual hace el agricultor rotación de cultivos para sazonar la tierrita. Conclusión, votar es inevitable, pero demos oportunidad a gente nueva sin pedigrí maluco, se puede haciendo un esfuerzo al reprimir ansias intestinales y de menor envergadura (burros, canoas, bicis, billeticos) todo nocivo para la salud estructural y sistémica. Por mi parte me uno a la coalición de la esperanza, los pactos están filtrados y el corazón de león muy engolosinado y untado.

Edgar Sanabria Becerra