Puede aplicarse ente dicho popular a las buenas intenciones que tiene el burgomaestre de la ciudad al proyectar un circuito para bicicletas dentro de la misma, es seguramente loable la intención, pero para que esto se haga realidad hay necesidad de hacer un cambio cultural de sus habitantes que está muy lejos de darse. Porque la experiencia que se tiene con el trazado que pasa por San Alonso es más que disiente. En un registro del uso de este tramo que se hizo durante una semana, se evidenció que por el mismo circulan, en promedio, dos bicicletas por día, en verdad eso no justifica el sacrifico de toda una comunidad con tan alta inversión, con tan escaso uso. Y que ironía, los días domingos que debiera usarse esta ruta, los ciclistas se van para la carrera 27, no hay derecho a realizar tales ensayos en una ciudad que no se planificó para esto. Señor alcalde, deje algo más provechoso a la ciudad, recuerde que ésta no fue diseñada para eso, ¿por qué no proyectar esa ruta en una circunvalar a la ciudad?

Vuelve y juega

Una vez más nuestro Atlético Bucaramanga repite su historia de todos los partidos, perder en los últimos segundos, lo siento por ese excelente Técnico, Profesor Hernán Torres, quien definitivamente no tiene con qué jugársela para poder hacer ganar a nuestro equipo. Sin delanteros es imposible lograrlo. Ante Pasto se repite la historia de Romero, a quien lamentablemente le sigue quedando grande su posición. Y es que el Técnico no tiene de dónde echar mano para darle solución a este grave problema que enfrenta nuestro equipo desde el Semestre anterior. Es increíble que con tanto jugador que quedo suelto en el rentado Colombiano, no hayan encontrado los refuerzos que se requieren para el Atlético. No pensarán los mal llamados Directivos, ahora culpar al Profesor Torres, quien está haciendo lo imposible para mostrar un futbol vistoso y elegante, pero que tristemente no tiene quien la meta. Y escuchar al Mono Flórez, decir que va tocar darle la oportunidad a Roque Caballero porque no encuentran que traer, es más irónico todavía, ya que ese señor no tiene nada que aportarle al equipo en este momento tan difícil y complicado.