Energía solar D.E.S.S.

El médico Rodolfo Llinás dice que el desarrollo del cerebro no llega ni al diez por ciento; el ingeniero Reynolds fabricó el primer marcapasos que tenía 25 kilos y por su tamaño tocaba cargarlo en una zorra, hoy tiene sin estrenar más de 150 marcapasos para todas las enfermedades con el tamaño de un “grano de arroz”; yo tengo como teoría que el mundo gira alrededor de cinco milímetros cuadrados por un milímetro de grosor y hay unos 7.000 millones de dispositivos y lo utilizamos todos, una “sim card”, en este minúsculo dispositivo tenemos toda la información del mundo, es por eso, que creo que la energía solar se ha desarrollado, pero sin la evolución requerida en pleno siglo 20. Hoy, quisiera convocar a la academia científica, a la juventud, al gobierno departamental, la cámara de comercio, a la industria, incluso, aprovechar los conocimientos y contactos de empresas como Vanguardia con más de 100 años de información, Penagos Hermanos que exporta tecnología y maquinaria a más de 40 países, Ecopetrol, la UIS, el Sena y todos los que podamos aportar ideas, incluida la invitación al doctor Reynolds, para tratar de convertir esos paneles solares (de dos metros para un bombillo) a microcápsulas instaladas en antenas verticales capaces de captar y acumular esta energía necesarias para iluminar industrias y ciudades y de paso, minimizar costos y las descargas contaminantes del actual sistema de energía del mundo, este dispositivo lo llamaría D.E.S.S. (dispositivo de energía solar de Santander).

Hernán Álvarez Rueda

Lecciones del virus

El covid desnudó ante el mundo entero grandes verdades. No somos tan poderosos como creíamos, somos efímeros y precarios. No importa el sexo, edad, nacionalidad, situación económica, credo religioso. A todos alcanza por igual y todos estamos expuestos frente al “bichito insolente”. Dejó al descubierto que ni los países pobres ni ricos estábamos preparados. En la cima de los más avanzados desarrollos tecnológicos, un virus microscópico puso todo patas arriba. Desnudó los precarios sistemas de salud del mundo entero, la falta de planeación. Todo se tuvo que improvisar. Nos enseñó que hay personas a nuestro lado a las que no dedicábamos tiempo por los afanes y ruidos del mundo. Nos encerró por las malas. Creó, para todos, una nueva rutina, ha cobrado millones de vidas y seguirá su alocada carrera. Las vacunas, el antídoto milagroso, está en poder de los países más ricos, los pobres hacemos una fila de lástima y compasión. Inocular tres mil millones de personas para alcanzar la “inmunidad de grupo” es una tarea épica y demorada, que no garantiza nada. Nuevas cepas del virus han aparecido resistentes a las vacunas. Estas son, un consuelo, un paliativo frente al miedo y a la incertidumbre. Se necesitan los hospitales que nunca se hicieron, los profesionales que nunca se capacitaron, los recursos despilfarrados en guerras y corrupción. El virus nos desnudó por completo. Quedamos a merced de la Divina Providencia porque el ser humano ha demostrado que puede muy poco, no quiere oír ni ver, no sabe leer los signos de los tiempos. No estamos frente a la antesala del apocalipsis. El covid es apenas un botón de muestra de nuestra frágil condición mortal.

Dámaso Londoño

El pueblo ya “no traga entero”

Así es: el pueblo ya “no traga entero”; el pueblo ya se dio cuenta que esta clase política dirigente que nos gobierna está integrada por rateros que se han venido robando el país paulatinamente desde hace varios lustros; el pueblo “ya no come cuento” y mientras el gobierno no ejecute acciones reivindicatorias con contundencia no va a poder seguir en el poder. Acciones como la clausura de la JEP, eliminación de las curules gratis de los guerrilleros y disminución del Congreso a dos “ejemplares” por Departamento es lo que conviene; porque son aspectos que le han allanado el camino a Petro (aunque el expresidente Uribe lo niegue) y los está usando; los está explotando. Si este gobierno no actúa en este sentido en el año que le queda; este individuo lo tendremos en la presidencia en el 22. Y si no, ¿para qué lo amnistiaron? Póngale la firma... y después de elecciones volvemos a hablar.

Fabio A. Ribero Uribe