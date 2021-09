El secuestro

El secuestro y la posterior exigencia del rescate, tan mal vistos hoy en día, fueron un método de extorsión practicado con naturalidad, casi desde el arribo de los conquistadores a América. Lo utilizó Bartolomé Colón, hermano del almirante Cristóbal con el cacique de Veragua en Panamá; y luego Hernán Cortés con el azteca Moctezuma Cuauhtémoc; y después Francisco Pizarro con el inca Atahualpa..., para citar los más históricos.

Días atrás recibimos la feliz noticia de la liberación de dos militares, que estaban retenidos por los linderos de los departamentos de Casanare y Arauca; motivo de sobra para que sus allegados y todos los colombianos brindemos por el feliz regreso a sus cotidianos oficios y a su espacio social. Seguimos a la espera del regreso de nuestra monja nariñense Gloria Cecilia Narváez secuestrada en territorio africano por el grupo Al-Qaeda y que ya cumplió 4 años de retenida.

Renzo O. Gutiérrez Rivera

La ausencia de Dios

“Contra ti han rugido leones, tu tierra ha sido desolada, tus ciudades incendiadas y despobladas...” Jeremías 2, 15. Bien puede aplicarse a nuestro país la exhortación profética para que no abandonemos a Dios. Como los israelitas de entonces somos un pueblo de cerviz dura, que no es humilde, que ha desplazado a Dios de su vida. Basta con un simple vistazo a nuestra realidad: desplazamientos forzados, corrupción, pobreza, desempleo, violencia, injusticias, marginación, inseguridad, entre muchos otros problemas, por seguir ideologías ateas, racionalismos ideológicos de modelos políticos y económicos de hombres y no acercarnos mejor a la Sagrada Escritura.

Como creyente, confío sólo en Dios. No puedo ni debo confiar en instituciones corrompidas hasta el tuétano. Un ejecutivo vergonzante, un legislativo lleno de prerrogativas, ambicioso y egoísta, ajeno a las necesidades de los más humildes, un poder judicial que se compra o vende al mejor postor. Pero, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. La profecía es una invitación a acercarnos al amor misericordioso de Dios, a orar y rezar por nuestro país con perdón de los intelectuales ateos y “sabios” que ven la espiritualidad como ignorancia. Colombia dejó atrás los valores del Evangelio por la idolatría al dinero, al consumismo, al libertinaje y a los placeres mundanos. Oro para que Dios recoja en sus manos el corazón de los hombres y los sane de su orgullo, soberbia o necedad.

Dámaso Londoño

Bucaramanga primera del país

Es Bucaramanga primera línea en algo, en lo cual, había pasado inadvertido; Somos primera ciudad de Colombia en “El Parqueo en la Vía”, además sin costo. Mientras Bogotá está tratando de formalizarlo, aquí ya funciona hace mucho tiempo, basta ver las principales vías en las que siempre hay vehículos estacionados, sin infringir norma alguna; y en los barrios un poco alejados, por ejemplo Provenza, existe este tipo de parqueo por meses, carros permanecen parqueados por periodos de semanas, sin importar que sea un cruce y estorbe todo el tráfico. Estamos amparados por el “ El Parqueo en la Vía” que se están inventando en la capital, somos adelantados. Contamos también con el único gobernador “que la sacó del estadio” en su período de servicio.

Aleyda Morales

El problema del país, no son sus gobernantes

*Sí lo somos sus gentes* y la ciega e inepta oposición.

Una oposición destructiva, que nunca aporta nada, solo potencializa lo malo, no percibe que un buen país para tener un buen gobierno necesita de todos sus miembros gobernados empujando y gobernantes ayudando en la misma dirección o sentido. Tal vez su gran cabeza, pero dotada de pequeña materia gris, de nada les sirve y creen que unos pocos gobernando, queriendo hacer las cosas bien podrán ganarle a la fuerza avasalladora de una oposición inepta e incoherente que manipula a un pueblo ineficiente, no... nunca... solo todos remando en el mismo sentido algún día podremos llegar a buen puerto, de lo contrario nos espera un naufragio así sea en aguas mansas, no tan tormentosas como las que estamos viviendo, originada por personajes llenos de odios, carentes de objetividad y verdaderas ganas de solución, sumadas a gran des-amor patrio.

Augusto José García Rey