No, a su renuncia señor alcalde....!!

La verdad es que su renuncia me deja una gran nostalgia, a todos los que hemos admirado su honradez y creo que no debe renunciar y seguir en la lucha el poco tiempo que ya le queda en el mandato, es un error, medite en quienes lo hemos elegido y que otro no venga a terminar lo que usted ya ha hecho o recorrido sin conocer sus intenciones y cómo deje la ciudad.

Todos podrán criticar señor alcalde, de usted, menos de su transparencia y honradez que lo ha caracterizado..... Que por no prestarse para los malos manejos en relación a las basuras hoy lo quieren acorralar para sacarlo.

Con la verraquera que lo caracteriza, quisiera pedirle que no renuncie, aunque lo saquen de casillas y cometa errores, pero errar también es de humanos. Lo que siente la gente contradictora es puro ardor porque no ha repartido la mermelada, y quién pues, los manda a buscar lo que no se les ha perdido y quien busca lo ha encontrado, a usted; debe ser que estaban mal acostumbrados... como santandereana nacida en las tierras de San Vicente de Chucurí, hubiera hecho lo mismo que usted al golpear al señor Claro, si me siento herida en mis profundos sentimientos.

Ojalá les sirva de experiencia a estos servidores metiches y antes de armar el teatro lo piensen y si tanto ardor sienten, vayan y se bañan en el Páramo de Santurbán.