Médicos sin ceremonia

Médicos Internos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, quienes pagaron a lo largo de su pregrado una suma superior a los 150 millones y quienes recibirán su título como médicos el próximo diciembre, estuvieron realizando prácticas no remuneradas desde el inicio de la pandemia, no siendo primera línea de atención para pacientes con infección por COVID-19, pero teniendo mayor exposición que el resto de la población general. Los próximos graduandos solicitan una ceremonia presencial, que ni siquiera se tiene en consideración bajo la justificación de que “no es lo más recomendado” y que la alcaldía indica que no es posible en una resolución que únicamente va dirigida a los colegios.

Aun así, colegios privados y algunas otras instituciones avanzan en la planeación de lo que serán grados presenciales con los debidos protocolos de bioseguridad. Cabe resaltar que la ocupación de camas en UCI se redujo recientemente al 70% y esto nos pone en un panorama muy alentador. También es importante reconocer la semipresencialidad en la que está trabajando la Universidad desde hace unos meses y la reapertura de los demás sectores económicos en el departamento. Los padres de familia de los internos UNAB rechazamos contundentemente la forma evasiva como están dando manejo a la solicitud y nos negamos rotundamente a pagar el valor correspondiente a los derechos de grado para una ceremonia presencial cuando lo único que ofrecen es una reunión por zoom. Los estudiantes van más allá del valor de la matrícula.

“Si abrieron cuadra play, con todos los protocolos de seguridad, ¿por qué no es viable una ceremonia para los médicos internos que terminaron su proceso de formación en medio de una pandemia?”

Padres de estudiantes

Plaza San Mateo

Por fin y después de 41 años (6 de febrero del 79) parece que un alcalde recuperará la plaza San Mateo, desde esa fecha y por medio de esta página he venido denunciando el abandono, la desidia, la ineptitud de los mandatarios locales que después del incendio no han hecho nada y han incumplido las promesas del presidente Turbay Ayala y del alcalde de la época Roberto Cadena Arenas de reubicación a los damnificados. Yo tenía tal vez los dos mejores y bien ubicados negocios de cafetería en los locales externos de la plaza y era el presidente de la organización de los locales, en ese entonces, fuimos acompañados del senador Feisal Mustafá Barbosa a reunirnos con el presidente Turbay Ayala y llevamos un proyecto de reconstrucción por $800 millones recibiendo como siempre una palmadita de solidaridad y una promesa de que seríamos los primeros beneficiados cuando se hiciera su reconstrucción. Reconstruyeron la manzana y los beneficiados fueron los políticos de turno, pero ninguno de nosotros. Hoy no pierdo la esperanza, aunque al final del ocaso, que se nos tenga en cuenta con la adjudicación de estos locales y negocios.

Hernán Álvarez Rueda

El 11 de noviembre

Importante conocer que el 11 de noviembre de 1811 se firmó el Acta de Independencia de la Provincia de Cartagena y fue bautizada como Estado Soberano de Cartagena, bastante diferente a lo firmado en el Cabildo de Santa Fe del 20 de julio de 1810. A nosotros nos enseñaron bastante sobre la historia de nuestra patria, ahora es de suma importancia que las juventudes conozcan la historia verdadera de este idía...

Los españoles tratan de recuperar parte de lo perdido con los franceses. Regresa a España Felipe VII y este sí ensangrentó más las gentes de América y para esto designó a Pablo Morillo, que para desgracia para los sitiados fue llamado “El Pacificador” quien para lograr su “trabajo” se embarcaron 6000 soldados y se repartieron unos para Venezuela y Morillo para lograr su estrategia militar, ataca a Turbaco, Turbana, Ternera, Santa Rosa, Santa Ana y Pasacaballos. El 22 de agosto de 1815 fue sitiada Cartagena donde perecieron por el hambre y las torturas 6.613 personas, casi la mitad de la Heroica... fueron fusilados y torturados a garrote.

Diego Serrano Acevedo