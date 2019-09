No entiendo a los profesionales de hoy en día. Se preparan, ocupan cargos públicos de exclusivos servicios a la comunidad, creando una hoja de vida con mucha fortaleza y certera acción humanitaria y siempre en beneficio de los desprotegidos con vivencia de fe en cristo y maría. Sean ingenuos políticamente; que después de un desempeño con decoro en lo privado; se lance a cargos de elección `popular, sin repasar los requisitos y exigencias para ello, exponiéndose a demandas y bloqueos que afecta su personalidad, familia y entorno a su nido de sangre. Me refiero a Sergio Prada Marín.

Se acabó el CVY?

Se me hacía extraño que desde hace algún tiempo los comentarios periodísticos o radiales al tratar sobre la corrupción no se refieren al famoso CVY (cómo voy yo), que no era otra cosa que el porcentaje convenido entre el contratista y el funcionario contratante. Un amigo me explicaba que la razón de este olvido es porque ahora no se trata de un porcentaje el que se apropia el funcionario sino que éste es el que determina cuál es el valor que le entrega al ejecutante de la obra para que trabaje y la suma restante va para las arcas del político de turno. Por esta razón la mayoría de las obras quedan a medias, como elefantes blancos y es por esto que ahora en las campañas políticas electorales media la violencia y hasta se asesinan a candidatos porque la pelea no es por las ideas políticas como antes, sino que la lucha es por llegar a apropiarse de los dineros del presupuesto de los departamentos y de los municipios. Cuántos muertos van ya en esta campaña. Sigamos con esta corrupción y muy pronto llegaremos a una situación parecida a la de Venezuela, en donde los grandes depredadores estatales tienen los dineros en paraísos fiscales y ahora disfrutan en dólares, mientras el pueblo sufre por las carreteras de los países vecinos y los que se quedan se mueren de hambre. Dios nos ampare.