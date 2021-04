Renovación

Es urgente la renovación de escenarios deportivos en Bucaramanga. El deporte, la recreación y el ejercicio físico contribuyen a la buena salud y calidad de vida ciudadana, también a la seguridad.

Existen parques y escenarios deportivos que no han cumplido su finalidad debido a su ubicación, falta de vigilancia policiva, carencia de reglamentación sobre sus condiciones de uso, convirtiéndose en focos de inseguridad, donde pueden actuar libremente los delincuentes, habitantes de la calle y consumidores de sicoactivos.

Mantenimiento, adecuación e iluminación de los espacios para el desarrollo de eventos deportivos, culturales y artísticos – no basta – es necesario la educación, vigilancia y acompañamiento profesional de los usuarios. La carencia de educación y cultura ciudadana se da en todos los estratos sociales y de ahí que se requiera una excelente administración de los espacios deportivos y culturales del municipio.

La Alcaldía podría aprovechar entidades como Parque Recrear, que venía funcionando satisfactoriamente para replicar ese modelo administrativo; soluciona un problema laboral y se recuperan esos espacios para gran cantidad de usuarios que los disfrutaban por módicas cuotas mensuales, además de que había actividades gratis para el sector educativo y del deporte competitivo.

El ingreso y uso de estos escenarios sin control, pueden ocasionar daños y perjuicios a bienes y personas, ocasionando responsabilidad al municipio a través de demandas millonarias.

Urgente la renovación y creación de escenarios para proyectos de recuperación de habitantes de calle y adictos que deambulan por la ciudad.

Jorge E Velásquez Reyes

Un soñador

El silencio, no trae inspiración, cuando la palabra calla, todo termina. Lo único que fluye son los sentimientos, de cariño, aprecio, amor y muchas veces de culpa.

Hablar del doctor Miguel García es hablar de un hombre que no se equivocó al elegir ser médico, político, amigo y soñador, cuando se atrevió a participar en política, siendo el único en el país que fue elegido concejal de su amada Tona, sin gastar una moneda, porque él decía:” la política no se hace con dinero, se hace con ideas”. ¿Fracaso? Tal vez, no, porque conoció a sus compañeros de banca, que le dejaron un sabor amargo, y mucha frustración porque no pudo hacer lo que pensaba, eso sí, aprendió que la política tiene un manejo muy difícil.

Sus coterráneos piensas que se debe escribir un libro sobre éste Robín Hood de la medicina, que hasta el último día de vida se preocupó por investigar los últimos adelantos.

Siempre estará en el corazón de su gente, que no solo era de su tierra, había una parte de la costa, médicos, enfermeras que lo acompañaro en las diferentes instituciones. Sus pacientes, y todos sus amigos.

Josefa Jaimes Conde

Álvaro Uribe Vélez, expresidente y senador

Nosotros los colombianos tenemos el deber de unirnos para que la Corte Suprema de Justicia anule el proceso en contra de nuestro expresidente, porque él merece todo nuestro respeto y agradecimiento por la excelente labor en su mandato y la gesta histórica en defensa de la democracia, por devolverle el futuro a Colombia. El doctor Uribe, lo que debe es ser protegido de toda injusticia.

Él se enfrentó a las organizaciones criminales del país para darnos un poco de tranquilidad.

Los invito a que todos hagamos memoria de cómo estaba este país cuando él llegó a la cabeza del gobierno, es que no se podía salir ni a misa por temor a un secuestro. Entonces, no vengan los demás a remover el humo entre las cenizas que quedaron. Busquemos la paz, que necesitamos, que se evite la muerte de tantos líderes sociales que sirven a sus gentes, protejamos los desmovilizados que entregaron sus armas y aprendamos a convivir con ellos a trabajar juntos y a quienes culpan de la muerte de los líderes.

El doctor Uribe no podía ser como un “vidente” para saber lo que hacían a sus espaldas y ahora vienen a sacarle “basura” de su pasado, después de tanto tiempo de servicio al país.

Marina Cortes de Plata