Colombianos

Lo que digo en estas líneas no es una calumnia, pero en este país sabemos que los directivos sindicalistas siempre arreglan los acuerdos con prebendas personales y las peticiones de los trabajadores quedan en plano secundario.

Eso mismo, puede suceder en estas negociaciones con el gobierno falta de “mermelada” para firmar acuerdos con sus voceros Francisco Maltes Tello y Fabio Arias de la CUT y el Comisionado Emilio Archila, ya que la corrupción es de lado y lado, “el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra”, no existe conciencia, menos pulcritud, es como una subasta al que más ofrezca y el pueblo matándose en las calles, dándole gusto a los que no poseen moral, dignidad, ni amor de patria; no más destrucción, bloqueos, muertes, cambiemos el Congreso, menos impuestos, mejor educación, salud y dejen trabajar a los honestos.

Jairo Fuentes

A propósito de una columna

Leí con atención el comentario del columnista Victor Solano fechado el 10 de junio cuyo título “Los migrantes y nuestra doble moral” y la verdad, me invita a reflexionar sobre algunos aspectos como la asistencia social, el trabajo y la salud para los migrantes.

La verdad, no comparto algunos aspectos; como el mencionar que somos beneficiados con el flujo masivo de extranjeros en una ciudad como la nuestra, que no tiene la capacidad económica y menos de asistencia social para todos.

De igual manera, creo que las personas que vienen huyendo de semejante dictadura, no tienen la capacidad para enfrentar una vida en este país, tan desigual y compleja. No, porque no sean capaces de hacer una labor digna, sino que su estado de ilegalidad y la falta de interés de activar nuestra economía se los impide. En su mayoría son campesinos pobres, y habitantes de las zonas más deprimidas de Venezuela, que solo ven en la mendicidad una manera de subsistir, ante la espera de un subsidio para vivienda y un salario digno según lo estipulado por el presidente Duque.

En este contexto la migración, solo ha permitido aumentar el costo del PIB. Por consiguiente, un desigual y desaforado desempleo que se ve reflejado con la mano de obra barata que estos extranjeros regalan al mejor postor, quitándole la oportunidad a un connacional; no me aparto de la ayuda que este país hermano brindó a muchos colombianos en su época de los petrodólares, aun cuando su economía boyante era la panacea para una débil economía como la nuestra. Pero desafortunadamente, esa época pasó.

Hay que aclarar que los colombianos que viajaron a Venezuela, se fueron a trabajar y jalonar la economía a costa de todo.

Sin embargo, creo que la actitud humanista del presidente Duque está bien, pero no es fundamental para sacar nuestra economía adelante, menos en semejante caos social, que estamos viviendo.

José Alejandro Centeno A

Peor que Brasil

Legisladores y ciudadanos perdieron la conciencia de la virulencia del covid-19. Los legisladores derogaron la restricción por género, el toque de queda, el pico y cédula y el encierro para las personas mayores de 70 años.

Los inconscientes ciudadanos colaboran con la propagación del virus al participar en fiestas sociales clandestinas y familiares, en aglomeraciones, no usar el tapabocas, ni cumplir de manera estricta el lavado de manos, menos, mantener la distancia sanitaria requerida. A las dos consideraciones anteriores y para ahondar la crisis, la selección colombiana de fútbol se toma la licencia de jugar con público, cosa que no hace su similar brasileña y además Colombia produce más muertos per cápita que Brasil.

Renzo Orlando Gutiérrez Rivera

La radio

Muy interesante la radio, para ver jugar a nuestra selección Colombia. Por aquí no entran señales, sino la radio. Gracias a este medio, podemos enterarnos de los partidos de las eliminatorias y Copa América, también con Vanguardia y sus ejemplares, cuando se puede conseguir, ayuda muchísimo a informarnos de la cultura tricolor, de los reinados, eventos y noticias de interés. Gracias señores de Vanguardia.

Saulo Méndez