Esto pareciese como ingenuidad, pero no, es un lenguaje sencillo, para que se persigan los mejores alicientes para una sociedad que clama más entendimiento, más tolerancia. Los padres de familia como premisa motivacional deben esforzarse por el cumplimiento cabal de sus responsabilidades... El fin primordial de la educación debiera ser fortificarla en vez de debilitarla.

Las estrategias empleadas en el sistema educativo del país son acertadas, pero se necesita que mejoren en todo sentido, en busca que los índices de mal comportamiento de los conciudadanos, disminuyan de manera considerable en todas las dimensiones. Los derechos de los niños y niñas están siendo conculcados sin consideración alguna, dando entender que no hay ninguna directriz de orden y disciplina para que reine la fraternidad y el aprecio. La juventud debe interpretar la realidad de la vida y aplicar los mejores principios de convivencia, es decir, respetar y respetarse así mismo.

Sin semáforos ni lámparas prendidas

Como un ciudadano de a pie, camino por la carrera 27 de norte a sur todos los días y debo transitar cuatro obstáculos; donde era el Mesón de los Búcaros a la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento 100.7 FM, ida y vuelta osea ocho obstáculos. De día puede uno sortear el cuerpo automotor (carrros, camiones, motos, ciclas y zorras); que están en constante movimiento así haya señalizaciones de ‘pare’, pues nunca paran, es como si no existiera la señalización. Es necesario, primero que todo, semaforización. Pero esa rotonda de la Escuela Normal Superior tan necesaria se vuelve peligrosa y tétrica a los peatones de a pie cuando la tarde cae, las farolas no prenden y después de las 7:00 p.m. es oscuro y peligroso, el caminar, los peatones se orientan por las luces de los carros y los obstáculos debe calcular el paso de una cera a otra, ya que algunas motos y vehículos no llevan las luces encendidas, las ciclas por su condición nunca llevan luz.

La invitación al director de Tránsito de Bucaramanga y al director de la Electrificadora de Santander, que a las 7:00 p.m. caminen desde la calle 30 con carrera 27 el costado de la Biblioteca Pública Gabriel Turbay al restaurante Señora Bucaramanga, lo más seguro es que saldrán conclusiones para resolver, en bien de la ciudad, de los ciudadanos de Bucaramanga y migrantes venezolanos que transitan constantemente por este lugar.