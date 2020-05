Respuesta a la columna de Luis Ernesto Ruiz publicada en Vanguardia el día 22 de abril de 2020 bajo el nombre de “los bandidos no tienen cuarentena”

Respetados señores;

Realmente resultó ser una desagradable sorpresa leer la columna del señor Luis Ernesto Ruiz Cardozo, “los bandidos no tienen tregua” publicada en su edición digital el día 22 de abril de este inolvidable año. Decimos que fue una experiencia desagradable, de principio a fin, pues es sin duda repudiable saber que en tiempos de complicaciones inimaginables los bandidos siguen haciendo de las suyas en nuestros queridos campos; pero fue sin duda aún peor y además incomprensible que nuestra compañía fuese mencionada a continuación, sin solución de continuidad ni mayor explicación en los siguientes términos: “...Ahora lo más grave: las basuras siguen haciendo su agosto, contaminando las fuentes de agua que van a la ciénaga, desde donde los barranqueños proveen su agua refiriéndose a la ciudad de Barrancabermeja. Francamente, encontrarnos involucrados en una columna de ladrones de ganado y, además, denunciados sin mayor explicación ni evidencia como contaminadores de una ciénaga nos hizo pasar de la indignación al desconcierto para terminar en la simple curiosidad.

¿Qué tiene que ver una compañía de 160 años de tradición que se dedica a prestar servicios ambientales a la sociedad con una denuncia de cuatreros? ¿Por qué el señor Ruiz consideró que nuestra actividad es aún peor que el abigeato? ¿Acaso el señor columnista buscó obtener una mínima certeza sobre sus infundadas acusaciones? ¿Se quedó el señor Ruiz sin tema en tiempos de Coronavirus y buscó un relleno para su columna?

Es posible que no obtengamos respuesta a estas inquietudes. Sin embargo, sí rogamos a su respetable diario nos conceda el básico derecho de la réplica para decirle a sus lectores que sencillamente no es cierto lo expresado por el señor Ruiz en la columna de marras, pues el Parque Tecnológico Ambiental San Silvestre, cuenta con Licencia Ambiental otorgada por CAS, en cabeza del Grupo Empresarial Veolia. Como somos conscientes que tener una licencia en regla no es suficiente, hemos pasado las rigurosas pruebas aplicadas por las autoridades ambientales en sus visitas a nuestras instalaciones en donde, adicionalmente, también ejercemos los controles internos impuestos por nuestra casa matriz, que muchas veces resultan ser aún más exigentes que aquellos definidos por la normativa de las autoridades ambientales.

Como sabemos que es difícil desvirtuar los hechos haciendo uso solo de nuestra voz de protesta, extendemos al señor Ruiz una invitación cordial a visitar las instalaciones de nuestro Parque Ambiental para que pueda constatar por sí mismo lo que aquí señalamos.

Por último, debemos decir, en honor al respeto que merecen todos nuestros colaboradores que no somos “los de las basuras haciendo su agosto”, somos una empresa de servicios ambientales que ha decidido enfrentar con tenacidad la crisis actual para no suspender ni bajar la calidad de sus servicios, somos la compañía que ha reconectado cerca de 20.000 usuarios a los servicios de acueducto en las ciudades donde prestamos este servicio, sin costo alguno para los usuarios, somos la compañía que tiene como prioridad principales la salud y la protección de todos nuestros héroes colaboradores y la continuidad de los servicios públicos esenciales de acueducto, alcantarillado y la recolección de residuos domésticos y peligrosos para beneficio de más de 6,5 millones de compatriotas que reciben nuestros servicios en los 45 municipios del país en los que hacemos presencia. Claramente, los nefastos protagonistas de la columna del señor Ruiz no tienen la misma vocación.

Seguimos empeñados en seguir llevando con responsabilidad sobre nuestros hombros la operación de los servicios esenciales de acueducto, alcantarillado y aseo, cumpliendo a cabalidad la normativa ambiental exigidas por las autoridades de nuestro país y dotando a nuestros clientes de dichos servicios cuando más los necesitan.

Cordialmente

Ismaris Ortiz González

Representante Legal