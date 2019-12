Pero qué hacemos cuando los que se “arrechan” sean los taxistas? o los vendedores ambulantes? o los camioneros, o los cafeteros ? o los que protestan por el impuesto predial? o los furibundos hinchas del futbol ? o un día de estos los Venezolanos de la calle? Y qué hacemos cuando una turba enloquecida le dé por meterse a una urbanización? o un centro comercial? Los ciudadanos pagamos impuesto y exigimos protección del estado. Los organismos de seguridad- todos- deben cumplir su misión con respeto a los derechos humanos. Si se las va la mano se tendrán que juzgar tomando en cuenta la dinámica de los hechos. Si no hay seguridad para el ciudadano para dónde cogemos?

Arborización

En una ciudad del exterior veía como en cada cuadra había quince árboles y quedaba enmarcada la manzana con sesenta árboles, luego dentro de la manzana un bosque con arbustos. Respeto total por la naturaleza. Esto me hizo recordar de inmediato el alcalde de la noble y señorial Betulia, que tumbó unos árboles añosos para acomodar un ruidoso concierto de música moderna... Es cierto que la música tiene un lugar de privilegio, pero la ecología va primero, si tenemos en cuenta que esto es vida y que el hombre necesita los árboles, sin los cuales no hay aire limpio, desaparecen las aves y todo se convierte en un erial, el cemento acalora y desdibuja el paisaje natural de los pueblos de antaño. Qué bueno que ahora todo el mundo está mirando hacia la naturaleza, única ruta para encontrar la supervivencia. En Colombia, el bosque tropical ha mermado su follaje por culpa de los depredadores, que han acabado con las tierras ubérrimas, convirtiéndolas en peladeros y rastrojos inútiles, y el Estado mira esto como si no estuviera pasando nada ¡qué pesar¡