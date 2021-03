6042

El 6042 no corresponde a una víctima del holocausto nazi, no. Son los falsos positivos. Civiles inocentes nuestros; muchos de ellos en condiciones de discapacidad; jóvenes marginados, a quienes la sociedad abandonó y los gobiernos olvidaron; una deuda social que no se pagó, para un final miserable, sin ninguna compasión. Sirvieron a un juego macabro para obtener pírricas recompensas y a una falsa imagen de guerra ganada por gobierno falaz y mendaz. En la otra cara una guerrilla delirando en la selva, con secuestrados en campos de concentración en condiciones indignas y humillantes. Crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que la JEP está develando y sacando de ese manto de oscuridad y silencio y que era la verdadera razón por la cual cierto sector político se convirtió en enemigo acérrimo del proceso de paz. La JEP todavía debe producir más verdades, es la angustiosa caja de Pandora de políticos que han auspiciado la guerra sucia para acrecentar sus mezquinos intereses no importando las víctimas y los regueros de sangre de tantos inocentes. 6042 es el número del holocausto de los falsos positivos.

Ernesto Rodríguez

Albarracín

Liquidación de Metrolínea

Recuerdo los años setenta cuando se iniciaba el uso de los computadores que un amigo Contador proponía hacer una huelga para prohibir su venta porque según él, se acabaría esta profesión, así esta este columnista, Isaí Fuentes, que argumenta que por haber sido Álvaro Uribe el que patrocinó este maravilloso sistema hay que acabarlo; hoy también recuerdo que yo el 17 de agosto de 1986 propuse en Vanguardia el sistema masivo de transporte, integrando al sistema de buses que existían (porque en esos tiempos no había buses articulados) pero además, la generación de sesenta mil trabajadores ubicados en treinta mil casetas en Colombia, la mitad para la venta de las monedas (porque no había tarjetas) y la otra mitad para vendedores ambulantes legalizados, el transporte masivo es lo mejor que le pudo pasar a Colombia, lo que se necesita es que en todas las paradas haya venta de tarjetas, en Bucaramanga hay que adivinar dónde las venden, normalmente a 10 o 20 cuadras de las estaciones, es por eso el éxito de los piratas, porque ellos si están en las estaciones listos para el servicio, por eso vengo insistiendo en el Metro Metropolitano hasta Piedecuesta pensando ¡no en acabar lo que hay! sino, en el desarrollo futuro del transporte para el área Metropolitana.

Hernán Álvarez Rueda

¡Que dejen trabajar!

Con una economía informal que ronda el 60%, es innegable el impacto negativo que la pandemia ha tenido sobre miles de hogares en la ciudad. El trabajador informal no vive, apenas sobrevive. Derivan su sustento a duras penas de lo que logren rebuscarse para llevar un pan a su mesa. No tienen seguridad social, ni ARL, no cotizan pensión- en su mayoría- ni cuentan con prestaciones legales, y lo que es peor, compran sus mercancías con el perverso sistema del gota a gota.

Por eso, es importante que las autoridades dejen trabajar. Temporalmente, permitan a estos trabajadores hacerlo sin contratiempos. No es tiempo de normativas sobre espacio público, es tiempo de pandemia, de crisis. Un llamado a ser objetivos y realistas.

Mientras tanto, la inseguridad crece exponencialmente: atracos, homicidios, feminicidios, entre otros, dejan de ser percepción para convertirse en una amarga realidad. ¿Qué tal el caso del ciudadano que en pleno centro de la ciudad es desmantelado completamente? Una noticia que vieron todos los colombianos en el país y que constituye una mala imagen para Bucaramanga.

Importante y urgente que la policía despliegue operativos amplios y efectivos para acabar con estos flagelos en lugar de perseguir a quienes trabajan honradamente en la informalidad. Ahí tenemos la diaria disputa territorial que libran las bandas dedicadas al microtráfico de estupefacientes. Otro desafío para las autoridades.

Dámaso Londoño