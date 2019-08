Yo voto por Dios porque no necesita de nadie para ganar. Porque es justo y sólo piensa en nuestro bienestar verdadero. Porque no es hombre para mentir ni hijo de hombre para echarse atrás.

Yo voto por Dios porque en vano vigila el centinela si Dios no protege la ciudad y en vano construye el hombre si Dios no bendice la obra. Porque es lento a la cólera y rico en perdón. Porque su plan de Gobierno son Diez Mandamientos pensados y decretados para nuestro bien. Yo voto por Dios porque ama y perdona, pero no deja pasar nada. Porque es el único que da a cada quien lo que merece, conforme a sus obras.

Yo voto por Dios. Porque es compasivo y misericordioso. Porque rescata del polvo al pobre y al desvalido. Porque se preocupa de las viudas, huérfanos, refugiados y pobres. Porque sus promesas se cumplen. Porque lo que piensa lo hace. Todo lo que Él ha planeado lo ejecuta. Porque no hace distinción entre personas. Porque juzga con justicia, no se deja comprar ni sobornar.

La candidata del condón

Después de siete meses de ausencia en esta columna escribo esta que me sorprendió, hoy recibí una tarjeta-sobre política, al abrirla encontré un condón inquieto llamé a la señora para preguntarle qué significaba tan original mensaje en su tarjeta y su respuesta fue; señor he trabajado toda la vida en la prevención del embarazo y de las enfermedades venéreas en los adolescentes de estrato bajo y tanto los padres, profesores, acciones comunales y los mismo muchachos me han pedido que participe como candidata a la asamblea de Santander para desde allí poderlos seguir ayudando, analizando su respuesta veo que tal vez es la única candidata dentro de los 117.000 candidatos inscritos en Colombia para estas elecciones con un mensaje directo con su causa y con gran sentido social en beneficio de la población más vulnerable, señora Brenda Abril, cuente con mi voto.

Hernán Álvarez Rueda

Comisión de acusaciones

Este organismo debía desaparecer por inocuo; pues que en toda su historia no cuenta una sola condena. Muchas veces con todas las pruebas, terminan casi que felicitando a los sindicados que de ahí salen para la casa burlándose de la autoridad y por supuesto de sus electores. No obstante que los “aforados” crearon una justicia de bolsillo, y ni siquiera esa justicia los condena, ejecutando un acto perverso de impunidad pecaminosa que no se compadece con nada ni aún para dar una imagen menos dañina de la realidad presente, que ya no le caben más acciones dolosas, violándose de contera todas las normas. Varias veces se ha dicho que la tan sonada “comisión de acusaciones” está vetada por el pueblo y por algunos parlamentarios que ofician de honestos y que son conscientes de la inequidad de esta comisión, que como lo apuntamos, debe reemplazarse por un tribunal que juzgue en derecho a los aforados, dándonos la posibilidad de conocer que, si a un alto funcionario se le acusa por algo que va a ser investigado y que si la sentencia es absolutoria, sea porque el encartado probó su ausencia de culpa, y no, porque el juez natural lo absolvió como lo hace la actual comisión que bien desacreditada está ante la opinión pública.