Las EPS y el cáncer

Los enfermos de cáncer no tienen dolientes. Las EPS contratan los tratamientos de cáncer con las diferentes IPS de manejo oncológico, pero no permiten que estas apliquen directamente los medicamentos, sino que contratan con las diferentes farmacias para el despacho de los medicamentos especializados. Resulta que estas entidades demoran la entrega de medicamentos, exponiendo a los pacientes a demoras en su tratamiento y por tanto que su enfermedad progrese. No hay quien le ponga el cascabel al gato, lo que genera este aberrante tráfico de negocios. La supersalud y la secretaría de salud están en mora de frenar estos abusos.

Gabriel Jesús Gutiérrez G.

Maltrato de mexicanos a colombianos

Eso del violento manejo de los mexicanos a nuestros compatriotas no es nuevo. Fue por allá en 1964 que un grupo de artistas nuestros viajo al país azteca y fueron mal recibidos. Cuando regresaron al país contaron todo y Colombia inició una cruzada de protesta para que ninguna emisora de Bogotá difundiera la música mexicana en nuestro país. Por supuesto este rechazo fue un golpe certero a la economía mexicana, pues en ese tiempo éramos estudiantes en la capital y nos dimos cuenta la forma como la radio se unió a la protesta de manera solidaria, no volvimos a escuchar rancheras, ni los mariachis tocaban. Ante semejante protesta los mexicanos tuvieron pérdidas muy considerables en las exportaciones con Colombia, por ese motivo vino al país una embajada de buena voluntad y después de ofrecer disculpas diplomáticas y hacer un concierto en la media torta, terminó la veda y volvieron las cosas a su lugar. México tenía como una línea de exportación a Colombia su folclor, que le producía millones de dólares.

Julio Valdivieso Torres

El estatuto temporal de protección a migrantes

La cifra no es para nada despreciable, cerca de 1.742.927 venezolanos podrían beneficiarse del Estatuto Temporal de Protección, ETP, aspecto que ayudaría notablemente a un gran grupo humano que llegó a nuestro país huyendo de la zozobra en todos los órdenes en una nación a la deriva, como es Venezuela

Juan Francisco Palacios, director general de migración, asegura que de este núcleo poblacional que entró a Colombia antes del 31 de Enero del 2021, el 54 por ciento se encuentra de manera irregular sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.

Palabras más, palabras menos, el flujo de entrada por la vecina Cúcuta sigue en aumento y sin un control establecido de parte de Migración Colombia. Esta situación es incontrolable y fiel reflejo de ella es el aumento de extranjeros en los parques, avenidas y calles de nuestra ciudad, cada día más invivible, e insegura. Aunque el fenómeno social no es nuevo, si preocupa que este inusitado concepto, que nuestro país los va a legalizar, ha permitido que muchos, no todos, persista en la absurda idea de hacer de las suyas en una ciudad cada día más pequeña para todos sus propósitos

Mientras esto sucede, el país se endeuda más con el FMI y el Banco Mundial y nuestro presidente sigue olvidándose de los colombianos frente a problemas galopantes como el desempleo cada día mas alto, con una tasa de crecimiento de casi el 15 por ciento en ciudades como Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Bogotá y Santa Marta. Pareciera que es más importante el migrante que el mismo ciudadano colombiano.

José Alejandro Centeno A

Circulación de vehículos

El problema de los trancones en la ciudad se soluciona amonestando a los que parquean sobre la vía por no pagar parqueadero, estos vehículos son los que más crean trancones, pero desafortunadamente no se ve un solo Alférez. Qué bueno que volvieran las fotomultas, esta sería la única forma de que el que tiene vehículo respete las normas de tránsito. Den una vuelta por la carrera 36, cra 35, con las ciclorrutas que nadie utiliza, quitaron espacio a los vehículos, y fuera de eso utilizan la vía de parqueadero. Señores, dónde está el sentido común, sino tiene para pagar el parqueadero y quiere llegar a la puerta del sitio a donde va, váyase a pie.

Trinidad Diaz Rueda