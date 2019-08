La clave para el progreso

En días pasados una cadena radial entrevistaba a un diputado antioqueño y le preguntaba cuál era el secreto para que en ese departamento se adelantaran muchas obras y se observara notoriamente el progreso, a lo cual respondió, seguramente con bastante certeza, que en Antioquia cuando un político era elegido Alcalde o Gobernador, los movimientos políticos perdedores se unían al funcionario electo para apoyarlo en su programa de gobierno y para sacar adelante los proyectos, no para atacarlo y bloquear las obras con la mal entendida oposición. Por eso allí se construyó con éxito el Metro, se han realizado túneles en las montañas para mejorar la movilidad, autopistas, doble calzadas, etc., con visible adelanto en infraestructura, porque “la unión hace la fuerza”. Todo lo contrario a lo ocurrido en Santander porque antes de posesionarse el funcionario elegido, ya está mirando la forma de oponerse a sus proyectos, bloqueando la realización de las obras pretendidas y prometidas, para desprestigiarlo. Por esto se aprecia la ostensible diferencia con el progreso paisa. Tanto es así que el Alcalde de esta ciudad no ha podido siquiera durante su período tapar los huecos de la malla vial porque el Concejo no le aprueba lo presupuestado para tal fin y si es a nivel departamental, por parte alguna se ven las obras adelantadas a instancias del mandatario seccional.