Ante la pandemia: no queremos aprender

La situación actual del aumento de contagios, debidos a la indisciplina social que no cumple con los protocolos de protección, se suman ahora las empresas de gas que vienen realizando revisiones de las instalaciones en pleno pico. Están exponiendo a sus trabajadores y a los usuarios al riesgo de contagio y, ante la negativa de no autorizar la entrada a los hogares, amenazan con cortar el servicio. ¿No habrá autoridad que frene estos abusos?

Gabriel Gutiérrez Giraldo

De eso tan bueno no dan tanto

Las medidas del gobierno Uribe afectaron al trabajador y al colombiano en general. Aumentó el IVA del 8 al 16%, suprimió las horas extras, elevó la edad de pensión en siete años a todos los trabajadores, mujeres y hombres, etc. Su propuesta de darles un día de trabajo a la semana a los empleados para que lo comparta con la familia parece, en principio bien intencionada, pero no lo es. Es politiquera. El colombiano trabaja todos los días, fines de semana y festivos. No tiene vacaciones. Su salario no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, arriendo, alimentación, servicios, transportes, estudio, etc. Muchos no pagan seguridad social. El campesino, la población indígena, afrodescendiente y raizal viven en condiciones paupérrimas. No tienen derecho a nada. Ahora, el señor Presidente está despilfarrando una millonada en horas de televisión, para mejorar su imagen. Buen presentador. Pero está descuidando temas delicados del país, como la inseguridad, desempleo, violencia, pandemia, etc. Su programa por razones económicas podría ser presentado en un solo canal e informar en los restantes, a través de un aviso, que el señor Presidente está al aire en el canal X.

Manuel García León

Tanto va el cántaro

a la fuente

Que al final se rompe, expresión de orígenes muy antiguos y quizás bíblicos, quiere decirnos que si hacemos infinidad de cosas peligrosas, finalmente tendremos enormes problemas, casi como lo dice el adagio popular “el que busca, encuentra”, esto lo comento por dos cosas: el peligro tan grande que estamos corriendo con el coronavirus y lo otro, la falta de conciencia ciudadana ante la pandemia. No debemos hacer permanencia en lugares públicos y el uso adecuado del tapa boca, no tapa cuello, conservar el distanciamiento, evitar aglomeraciones etc. Ya nos estamos acercando al segundo pico, como lo dice el Ministro de Salud, y no “ hay cama para tanta gente”, los hospitales y clínicas ya están casi todos por un 85% de ocupación. Si para estas festividades no somos lo suficientemente consientes, se nos acrecentará un enorme problema sanitario y “ahí sí fue Troya”, vienen los comentarios; la culpa de todo esto la tiene el Presidente, gobernadores, alcaldes y patrones de las grandes y pequeñas industrias, pero no tenemos en este momento en cuenta la culpabilidad de todos, quienes no acatamos las solicitudes gubernamentales acerca de nuestro cuidado. Las iluminaciones exageradas, la quema de pólvora, como si la estuviesen regalando en estas épocas festivas. Un mal ejemplo el del Gobernador San Andrés Islas que prefiere estas banalidades, la iluminación a la urgencia de ayudar a sus coterráneos con las calamidades dejadas por el huracán Iota.

Diego Serrano Acevedo

Publicidad engañosa

Adquirí en el mes de agosto del 2019, una camioneta KIA, modelo 2020. En el vidrio de atrás se lee de manera clara la siguiente publicidad: “Este vehículo cuenta con la mejor garantía del mercado. 7 años o 150.000 kilómetros”. La camioneta tiene escasos 6.500 kilómetros.

En un momento a otro se prendió un testigo, que indicaba que existía un daño en la luz delantera derecha. Fui al concesionario. Diagnóstico: módulo compensador de carga QL y, ¡oh sorpresa¡ no tiene garantía, porque ya ha pasado un año de la compra y es un problema eléctrico.

Entonces me pregunto: ¿Esto se anuncia en todos los carros de la marca KIA, constituye una publicidad engañosa? La Superintendencia tiene la última palabra

Fernando Rueda Pinilla