Es indigante...

Causa indignación e insulto a los padres por parte de la Universidad UDES; el “descuentazo” al que somos merecedores la “familia UDES” en estos tiempos de crisis. Esta universidad internacional acreditada en varias facultades gracias a los pagos que hacemos los estudiantes a carreras entre 5 y 15 millones es que han alcanzado posicionamiento del que tanto alardean hoy. El comunicado general emitido por la universidad ante un descuento que esperábamos fuera no menor del 30% y a pesar de encuestas previas hechas a los estudiantes fue: “la universidad tiene muchos gastos que cubrir y solo otorgará el 10 % con pagos al 20 de junio y después de esta fecha no tendrán derecho a este descuento”. Le informamos a la universidad que el semestre 2020-I los pagos se hicieron totales desde Diciembre/19 para una educación de alta calidad sin nadie saber que tendríamos que recibir clases virtuales; además facultades que son teórico-prácticas no se les ha dado una solución puntual sobre estrategias o técnicas de aprendizaje que estudia la universidad para solución de las prácticas. Señores UDES tengan en cuenta que hay muchas familias que no han podido reabrir su economía, están desempleados, no han pagado el crédito del semestre que estamos terminando y otros no van a poder estudiar, la deserción estudiantil va ser mayor si ustedes no se solidarizan con nosotros.

Padres y estudiantes Facultades Salud y Ciencias Exactas UDES

Cuestión de actitud

En mi opinión, la salud y la economía se complementan. Crear una falsa dicotomía entre éstas es inocuo e inoportuno. En medio del confinamiento obligatorio y la reactivación gradual de la economía subyace un tema de fondo muy preocupante.

Me refiero a la actitud de muchos colombianos acostumbrados a no acatar las normas de convivencia ciudadana. A pesar de la abundante información sobre los peligros de contagio y las formas de prevenirlo, no pocos ignoran olímpicamente dichas medidas, sino que se exponen y exponen a los demás al contagio del covid 19.

Obviamente, no existe la suficiente capacidad de las autoridades de policía para controlar a millones de ciudadanos irresponsables. El casi millón de comparendos es más que elocuente. ¿Qué hacer? Simplemente nos corresponde reforzar nuestro cuidado, evitar al máximo salir de la casa, y esperar pacientemente el fin de esta pandemia por difícil que parezca. No hay opción. Es cuestión de actitud.

Dámaso Londoño

Desobediencia civil

Quizás para este caso no sea pertinente apostarle a la mencionada figura, pues he oído personas que le ganaron la batalla al contagio y casi suplicando con lágrimas y todo, dicen que este asunto es tan serio que se puede considerar de vida o muerte; nuestra gente lamentablemente cree que mamarle gallo a todo es la consigna y resulta que el mamagallismo tiene sus reglas y no a todo se le puede tomar del pelo. Si uno se pasa un semáforo, pero miro bien la calle tal vez no pase nada, pero con un virus que le dicen que puede acabar el mundo, la cosa es diferente “al coronavirus no lo vence el pueblo más avanzado, sino la sociedad más organizada”. Coger todos los protocolos y apuntarle a ellos de seguro nos ayuda a pasar bien el tsunami, pero reírnos de la muerte nunca ha sido la mejor manera de enfrentar el peligro... la humanidad es necia y cree que a ellos nunca les toca y a fe que les tocará, pues el coronavirus no escoge persona; obedecer es de sabios y nada perdemos con ello, si sabemos que se han infectado médicos, enfermeros y especialistas, solo la disciplina y recto proceder así como la fe en Dios podrá llevarnos a puerto seguro.

Julio Valdivieso Torres

¿Protección al cesante emergencia covid-19?

Hace más de dos meses diligencié el formulario para postulaciones mecanismo de protección al cesante - emergencia covid-19 de Comfenalco Santander y hoy pido respuesta, pues por ningún medio me notifican el estado de mi solicitud, esta situación no deja de ser preocupante y dicho beneficio no asoma, pido diligencia y atención ante este tipo de trámite que esperanzados muchos desempleados esperamos.

Néstor Carreño Serrano