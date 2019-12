Dejen tanta garladera y respeten el pasado, porque esa no es la manera de ascender en la carrera del mérito no heredado.

¿Que Pienta no fue batalla? La Academia dijo ya; así la verdad se calla... masacre de la canalla, como la de Bojayá.

Y ya para terminar, los símbolos se respetan y al pueblo no le prometan lo que no le van a dar.

Con el himno no se metan.

Su historia se refundió; ya no fue aquel indiecito como decía Don Benito, el mismo que la fundó.

Con las pensiones no se juega. Son el resultado de muchos años al servicio del Estado y constituyen el ingreso básico de los docentes y funcionarios retirados. El Estado debe sanear primero las deudas o pasivos pensionales antes de creer que con esta clase de negocios puede obtener utilidades para ponerse al día con sus pensionados. “El que sabe lo que debe, sabe lo que tiene”.

El pasivo pensional del Estado con el magisterio supera con creces los 50 billones de pesos. Y lejos de ponerse al día con esa deuda, el gobierno de Duque pretende en su paquetazo económico incluir al FOMAG (fondo de pensiones del magisterio) en un “holding” financiero con otras entidades públicas en el ánimo de recoger las utilidades que ofrezcan los entes que conforman esta unión. Conocida la corrupción existente en las entidades públicas, es fácil advertir que se pone en riesgo no solo la mesada pensional de los docentes sino de otros exfuncionarios públicos.

La vida es hoy para amar...

Hoy hace un mes de la partida de mi compañero de vida, único amor, mejor esposo y amigo... y deseo a todos los que tienen la gran bendición de tener sus esposos y padres vivos que los disfruten mucho y no esperen un futuro que no sabemos si llegará, para decirles lo mucho que los aman, ni esperen tampoco un día especial para estrenar un vestido o comer o compartir con ese alguien amado en un lugar fantástico. No esperemos días especiales para dar tiempo y atención, ¡el día y la vida siempre será hoy!

Disfruté mucho en vida de todas las atenciones de mi esposo y le di mucho amor y apoyo en todos los momentos de la vida, desde que nos conocimos y conquistó mi corazón. Él partió y no estaba preparada para esa despedida, pero sé que está en paz con Dios y que aquí en la tierra debemos luchar por agradar a Dios y ganarnos ese espacio en el cielo, el cuerpo es solo un cascarón que no vale nada cuando partamos de este mundo, la fecha de partir solo la conoce Dios; también tenemos el libre albedrío de elegir el camino a tomar, si el correcto o no; elijamos la eternidad feliz con Dios. Cada día es un regalo hermoso para ser felices y transmitir esa felicidad a los demás.

Dios los bendiga a todos y cada uno de mis queridos lectores y personas de gran corazón que me han manifestado su cariño en estos momentos de tanto dolor.