Acoso sexual y laboral en la justicia

A propósito de la situación que se viene presentando en la Corte Constitucional, de la cual se da informe en la edición Nº 1996 de la Revista Semana del 2 de agosto de 2020, debe decirse que no es nueva y tampoco se da únicamente en esa entidad. Esta conducta es muy común en todas las instituciones públicas y privadas del país, donde sus autores aprovechan el poder político, laboral o económico para ejercer el acoso sexual. De la misma son víctimas niñas y niños desde el colegio, luego en la universidad y se repite al momento de solicitar un puesto de trabajo, mantenerse en el mismo o se pide un ascenso. De ella no se escapan ni siquiera las esposas e hijas de los empleados por parte de sus jefes, cuando aquellas dan la oportunidad de ser abordadas por los acosadores. De ahí que se haya expedido la Ley 1010 de 2006 de Acoso Laboral, de una parte, para sancionar aquellos atropellos que se susciten en el marco de las relaciones de trabajo y se elevó a la categoría de delito de acoso sexual en el artículo 210-A del Código Penal, que impone pena de prisión de uno a tres años a quien “... valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona...”. Lamentablemente, quienes han sido objeto de esta reprochable conducta no la denuncian por evitar un escándalo, no perder el trabajo, por vergüenza, por miedo, no le creerían, desconocimiento o no creer en la justicia, y se resignan a sufrir en silencio su problema.

Manuel García León

Confía en ti

Más de setenta años ya llevo buscando en quien confiar y después de tanto buscarlo al fin lo pude encontrar. Fue una tarea muy difícil y algunos también la tienen, si no lo han podido encontrar es porque no les conviene.

En este tiempo no es fácil poder en alguien confiar, cuando crees encontrarlo termina pagando mal. Cuando pierdes la confianza en alguien quien tú creías se pierden las esperanzas de aquello que pretendías. No a todo ser en la vida tú puedes darle confianza, el corcel cuando es bravío tal vez no fácil se amansa. Solo hay un ser en la vida en el que puedes confiar, ese ser eres tú mismo, jamás te irá a traicionar. Tal vez muy triste sería que en tí no puedas confiar y si ello así sucediera tu vida a replantear. Confía en tí porque sos el dueño de tus acciones no te dejes arredrar sé firme en tus convicciones.

Hugo Fernelly González G.

Dando papaya

La inseguridad en las ciudades del país está disparada, sencillamente porque el ciudadano de bien está desarmado y por lo tanto desprotegido. Si se autorizara el porte de armas cortas de defensa personal el ciudadano colaboraría gratuitamente en mejorar la seguridad de las ciudades sin exigírselo; sin emplearlo en nóminas paralelas; ejerciendo el derecho constitucional de la legítima defensa. La Policía la tienen distraída los mismos alcaldes controlando el tráfico; pidiendo papeles, controlando el pico y placa, el pico y cédula, la cuarentena, el Soat, la revisión técnico mecánica, la licencia de conducción y un largo etcétera.

Que el ciudadano de bien porte un arma corta para su defensa es una medida disuasiva porque el antisocial presume que la posible víctima está armada y se abstiene de cometer el ilícito; pero si la víctima no porta ni un corta uñas el atracador “va a la fija”; esto estimula el delito.

En Honduras con 8.2 millones de habitantes existe prohibición de porte de armas y es el país más inseguro del mundo; en cambio en Suiza con los mismos 8.2 millones de habitantes en donde cada uno de dos habitantes posee un arma; está clasificado como el país más seguro del mundo. Es un hecho: “Las prohibiciones al porte legal de armas para defensa personal no desarman al criminal; lo estimulan”. Vean a ver señores alcaldes si dejan arreglar por este medio sencillo y efectivo la inseguridad de sus ciudades o seguiremos “dando papaya”.

Fabio A. Ribero Uribe