El santandereano Jesús Zárate Moreno, en su libro La cárcel, cuenta episodios curiosos o graciosos de la cotidianidad de un penal; recuerdo que uno de esos alucinantes momentos fue cuando un zapato bien lustrado, avanzaba de manera mágica en busca de la salida; pero, no era magia lo que allí sucedía, era que dentro del calzado iba un ratoncillo que lo empujaba de manera directa hacia la salida. Trayendo a colación la nueva ley que suspende la casa por cárcel, como lugar de reclusión para los corruptos; se deberán construir muchas celdas para recluir allí a esa cantidad de hombres de manos ligeras y ominosas, de cuello blanco, que aprovechan cualquier oportunidad, el cuartico de hora y se apropian de lo ajeno. Estas construcciones deberán cumplir con la normatividad establecida, para que allí sean redimidas las penas y el penado se resocialice, limpien su conciencia y sus manos. Espero que las nuevas reclusiones no se conviertan en ‘catedrales’ a la usanza de don Pablo Escobar Gaviria y estos condenados terminen nuevamente disfrutando la comodidad de sus casas y de paso burlándose de la justicia.

Promesas

Prometo no volver a caer por eso camino despacio, para no ser más reacio cuando me llaman del palacio.

Prometo ser fiel a mi trabajo para no ganar un salario bajo, y poder guardar un fajo y con poder no me rajo.

Prometo este año adelgazar para poder mejor caminar, y así mas servir y orientar para los caídos levantar.

Prometo no decir mentiras y así cuando me miras, mi amistad no me retiras y haremos un plan del chiras.

Prometo no estar ido porque así olvido lo leído, y si a todo me le mido nunca seré, el elegido.