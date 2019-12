Comprendamos claramente el significado de la Navidad y saber de su valioso disfrute y siempre sopesemos que la mejor razón para hacer perdurar esa alegría, familiaridad y reflexión es comprender la moderación de los impulsos y ansiedades. Que los estilos de vida saludables sean una constante como el caminar montañas. Navidad es vida, reflexión, paz, prosperidad y no lo contrario.

Rezo porque la Navidad no solo sea sin pólvora, sino sin hambre, madurez al consumir licor, armonía entre familiares y mucho afecto. Época de mitigar rencores, cultivar reencuentros y limar asperezas. También llegan los paseos de olla al río, ojalá en lugares autorizados, de nuevo el medio natural en peligro, se recomienda fogatas lejos de monte seco, llevar bolsas para recoger desechos y preferiblemente contratar buses, en caso de paseos familiares, ojos con las botellas y el efecto lupa, igual acatar protocolos para mitigar ahogados.

Otra vez Navidad, la gente cambia su semblante, no importa la pérdida del poder adquisitivo del ingreso para algunos o los éxitos de otros, algunos madrugan a rezar las novenas y otros las prefieren al final del día. Pero los comportamientos de alegría y euforia manejan niveles muy altos con el riesgo, incluido el bolsillo, atentando contra la auténtica convivencia. Por eso se recomienda aplicar normas preventivas en el uso de los vehículos particulares, es mejor usar taxis en las fiestas, tampoco es bien salir disparado en dicho velocípedo a dar el abrazo de feliz año a medianoche a seres queridos de otros barrios. Según Medicina Legal son los horarios de mayores pérdidas humanas.

Estoy de acuerdo con el Doctor Jaime Forero Gómez. El bocadillo es un buen postre, pero no le hemos dado el estrato social gastronómico que se merece, y nos inventamos unos muy sofisticados para estar in. El bocadillo es de Vélez y muy de Vélez.

Ojo con el taxímetro

Invito a todos los habitantes, que miremos bien, a la hora de utilizar, algunos taxis, ya que como se aprobó el cobro de prima navideño, lo van a cobrar, pilas!! en horas del día le colocan una letra F antes de la tarifa, mínima, esa letra F significa que la carrera que vas a utilizar se sumara $ 600 pesos de mas, así que ojo si esa letra está en el taxímetro demos orden de quitarla, ( algunos taxistas le dirán que no se puede quitar o que no significa nada, eso es mentiras, entonces tendrás la opción de bajarte del taxi y tomar, otro) despertemos para que nuestro bolsillo no se altere.

María Eugenia Mantilla

Bucaramanga

La cuidad bonita de Colombia está de cumpleaños y es bello recordarlo y hacerle un homenaje recorriendo sus parques, que estamos por los años dorados que nunca pasaran de moda es maravilloso, el primer edifico del centro de la cuidad, los leopardos, Alfonzo Flórez y aquellos domingos que al levantarnos encontrábamos por debajo de la puerta la vanguardia liberal y tomémonos un tinto y seamos amigos, la feria bonita y otros eventos en Bucaramanga tanta belleza le dan la bienvenida al futuro próspero, la modernización y evolución de la cuidad.