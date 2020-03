El Punto Limpio de Ciudadela Real de Minas fue creado para la recolección de pilas, aceite de cocina usado, bombillos, aparatos eléctricos y electrónicos, etc. considerados materiales peligrosos, que deben tener un tratamiento especial. Desde principios de Dic/19 se cerró al público. Su fecha de apertura fue programada para enero, luego para febrero y ya empezó marzo sin que aún preste su servicio al público y la ciudadanía no tiene a dónde llevar estos residuos. A dónde estarán iendo a parar? El punto limpio operado inicialmente por la cooperativa Coopreser, fue entregado a la EMAB quien por lo visto le quedó grande su administración. Sin embargo se ha dedicado a ser competencia de las cooperativas de reciclaje en lugar de apoyarlas y fortalecerlas. Es una vergüenza que una ciudad como Bucaramanga no cuente con un Punto Limpio al servicio de la Comunidad.

Ayuno si freno mi lengua para no ofender a nadie, y así perfumo mi vida hasta que Dios me convida.

A propósito de la corrupción en escuelas de altura

La corrupción en buena cantidad de instituciones de enseñanza no es nueva. Se ve a leguas, por ejemplo en las de conducción, en la forma cómo conducimos automotores: total desorden. No sabemos conducir y desconocemos las normas de tránsito. Pitamos por todo. El Código Nacional de Tránsito (art. 104) indica que solo se puede pitar en caso de emergencia o para prevenir un accidente. Bloqueamos las intersecciones; no sabemos utilizar las direccionales y tampoco acatamos esta señal; no respetamos al peatón, al ciclista, etc.

La mediocridad en la rama judicial es preocupante, pese a que sus funcionarios ostentan numerosos títulos académicos. Esta se refleja en la baja calidad de sus decisiones: escaso estudio del asunto puesto a su consideración, desconocimiento del problema jurídico planteado y de la normatividad aplicable al mismo y poca profundidad en sus providencias y sentencias.

A muchos establecimientos educativos los anima un enriquecimiento fácil y rápido y al estudiante o cursillista lo que menos le preocupa es estudiar. Sólo le afana el diploma y nada más. Estamos dedicados al nuevo deporte nacional: El celular.