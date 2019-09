Los desmanes en la Pedagógica Las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes. Con el ejemplo que está dando la justicia castigando al inocente y premiando al delincuente esperemos cosas peores resultado de la paz de Santos. No podemos culpar a los estudiantes encapuchados; la justicia, el gobierno, los medios de comunicación propiciaron los desmanes; es decir el país está propicio para que esto suceda. Pregunto yo: no hubo un policía que les disparara gases lacrimógenos, o si lo hubo le impidió su Comandante actuar? Donde estaba el Alcalde? que hizo el Alcalde? Su Secretario de Gobierno donde se escondió? Estaba todo el terreno abonado para que esto sucediera sin razón aparente solo porque el ambiente es propicio para esto y mucho más porque tenemos dirigentes y gobernantes sin pantalones que van a dejar destruir la ciudad de Bogotá, esperamos no tenga esto efecto dominó en las demás ciudades capitales. Estamos jodidos con estos políticos que son unos “duros” para apañar los cargos pero una vez llegan allí no hacen nada porque no saben hacerlo; saben hacer politiquería.

Bienvenidas las ciclorutas Las ciudades se formaron con casas y con calles. Las casas para que vivan sus habitantes y las calles para que transiten por ellas. Después los habitantes utilizaron los caballos, burros y mulas para desplazarse. Más adelante se inventó y utilizó la bicicleta para ir más rápido, ocupar mínimo espacio, no contaminar ni producir ruidos. Luego llegaron los automóviles para desplazarse también pero ocupan más espacio, contaminan, producen alto ruido y congestionan las vías. La ciudad si fue diseñada y construida con antejardines espaciosos más que todo en los estratos altos y avenidas por donde se pretende construir las ciclovías. Sucede que los propietarios de dichas casas utilizaron los antejardines para construir y establecer sus negocios y garajes para sus vehículos, y ahora no quieren que les quiten dichos espacios para pasar las ciclovías. En muchos casos los antejardines no suma con el resto del área de la casa, ni suma para pagar impuesto. Con las facilidades de compras de motos y de autos, y no utilizar el metrolínea, ni las bicicletas nuestra ciudad va a colapsar.

Suicidio Dios nos regala la vida por eso debo cuidarla, y aprender administrarla para en ninguna parte dejarla. Detras de cada suicida hay mentes oscuras, a veces no tienen cura aunque el recordarlo les dura. Hay suicidas inocentes cuando los introducen, en un mundo sin retorno por no manejar su trastorno. El suicida cuando se va deja un gran vacío, que no tiene respuesta aunque alguien tiene la muestra. La vida no es fácil en un mundo tan salvaje, donde a veces el linaje aporta un buen porcentaje.