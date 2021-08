Y nos siguen engañando...

Los residuos sólidos se empezaron llevándolos desde la carrera 9 por las laderas de la actual Quebrada Seca hasta la 22, sin muchos cuidados biosanitarios, con varios episodios de hundimientos en esta vía por colapsos de drenajes que requerían el uso de nuevas tecnologías y eso fue lo que se hizo y quedó terminada esta vía. El Municipio de Bucaramanga y Girón optaron por iniciar trabajos en el sitio del Carrasco en un predio de 94 hectáreas. En el año 1978 pero, con muy escasa tecnología, empezaron los contratiempos con la quebrada del Carrasco, ocasionando el taponamiento del curso de ésta y ya para esta fecha se recolectaban 313 toneladas por día y ahí es donde se inician los trabajos para la segunda cárcava y en contratos leoninos se dieron los permisos a 15 municipios más. En la primera cárcava hay depositados 2.400.000 toneladas. En resumidas cuentas, todos alcaldes se han hecho los pingos y continúan con la ANLA y las corporaciones, haciendo prórrogas y la platica sí la tienen bien embolsada y muy camuflada y nosotros en estos momentos estamos a la deriva; por fin, nuestro genial Alcalde decreta la calamidad pública, pero ¿hasta cuándo?, si no se toman las medidas necesarias, en dos o tres meses estaremos en la misma situación; esto sí amerita una protesta colectiva. Aguachica no nos abre las puertas y nosotros seguimos de p... ¿será que el señor Juez, que dictó esta medida, alcanzó a guardar en la nevera de su residencia los residuos sólidos, como nos hubiera tocado a nosotros? Dios salve a Santander.

Diego Serrano Acevedo

Las basuras y el relleno

En la vereda Chocoa, bajando al río Sogamoso por el pescadero de Girón hacia Zapatoca, la carretera pasa por terrenos de poca vegetación, se adquirió un predio para disponer allí residuos sólidos. Si se hiciera por esos terrenos, se podría además de adecuarlos para tratar las basuras, también tratar los lixiviados, que bajarían filtrados al río Sogamoso que en esos sitios entregaría sus agua a la represa Topocoro. Los promotores del proyecto han adelantado trámites requeridos, pero han tenido mucha oposición en el municipio. Tenían proyectado adecuar el sitio y construir un parque tecnológico. Pero la comunidad se resiste, e interpuso un proceso para impedir la construcción en la vereda Chocoa, de Girón.

Víctor Navarro

¡Alerta santandereanos!

Quieren repetir, están amañados los parlamentarios, ellos son Edgar Gómez, Miguel Angel Pinto, Edwin Ballesteros, Horacio José Serpa y Nubia López. Poco o nada han hecho por este departamento, piensan graduarse de congresistas, adquirir pensión vitalicia sin aportan ningún proyecto a sus electores, a la tierra, al campo, a los municipios, les gusta la mermelada, no les preocupa la situación de nuestro país, menos su terruño. No se puede caer en la trampa de entregarles el voto a esos terratenientes, dueños de feudos, de maquinaria para lograr enriquecer sus familias, compadres y amigotes, ojo, la corrupción está con ellos. Alerta tarjeta roja, no se conviertan en cómplices.

Jairo Fuentes

La crisis climática

El tétrico informe de la ONU nos advierte / que el cambio climático ya es irreversible / y si la humanidad entera no es consciente / pronto su supervivencia será ya imposible.

Ojalá el hombre pudiera hoy comprender / que es responsable de todo este desastre / y que su acción depredadora puede ser / el deterioro final de todo este contraste.

Deforesta a diario el campo con la quema / para ir cambiando sus bosques y plantíos / y hoy da tristeza notar que aún no tema / desviar y envenenar las aguas de los ríos. El medio ambiente hoy está desprotegido / y muy carente de acciones de gobierno / si nuestro actuar no cambia de sentido / estaremos más pronto en un infierno.

La crisis climática prosigue su vigencia / pues cada día golpea nuestro planeta / y si el gobierno no actúa con urgencia / nos va acabando aun sin darnos cuenta.

La catástrofe climática nos puede conducir / quizá a la pronta extinción del ser humano / porque muy difícil será, tal vez sobrevivir / a la actuación de seres tan mundanos.

Hugo Fernelly González González