Aplausos, aúpas, vítores para la justicia por su proceder. Pero, me asalta otra timorata pregunta: ¿Por qué tras la muerte de líderes o lideresas sociales, a los asesinos o a los actores intelectuales no les llega con prontitud la eficiente justicia?

En Juan 14, 27-28, Jesús nos dice: “Mi paz os dejo, mi paz os doy.... No haya en ustedes angustia ni miedo...”. Recomiendo a quienes sufren estos trastornos emocionales buscar en el evangelio la solución para los mismos. Nadie está exento de la angustia en algún momento, pero la actitud frente a ella es diferente para quien está más cercano a la palabra que para aquellos que confían en sus propias fuerzas y en la paz del mundo.

El mundo no nos ofrece una paz verdadera. Estamos a merced de sus paradigmas, de los afanes, de la búsqueda insaciable de reconocimiento social, de falsas seguridades como el dinero.

En un mundo consumista y competitivo se ven cada vez, con más frecuencia, trastornos emocionales como el stress, depresión, angustia y depresión. Si bien tienen un componente fisiológico, todas tienen un denominador común: la ausencia de paz interior. Esta paz que sólo podemos encontrar en nuestra estrecha relación con Dios y la lectura diaria de su palabra. En la Biblia está la más completa legislación sobre ética y moral para nuestro bien. Las alteraciones emocionales son propias de quienes no han desarrollado su dimensión espiritual y terminan en manos de la psicología -autosuperación- y la siquiatría -ansiolíticos- cuando el tema es, esencialmente espiritual.

Al mejor alcalde, Rodolfo Hernández

No podemos dejar de reconocer que fue uno de los mejores alcaldes de la ciudad, porque fue quien llegó a barrer con tanta basura que ya había durante su mandato y por lo cual seguramente se ganó el odio y la antipatía de muchos politiqueros mal acostumbrados a sus trabajos sucios, corruptos, a la mermelada y mil triquiñuelas más. Con el alcalde encontraron su piedra de tropiezo, si hasta llegó a hacerle una “caricia” a uno de los concejales que quiso pasarse de listo y de respeto, pues, en su lugar yo hubiera hecho lo mismo ante tales ofensas. A quien quiera que lo respeten debe primero respetar, porque el tal concejal programó y armó todo un circo que lo único que le faltó fue traer la carpa. El alcalde merece respeto por edad, dignidad y gobierno, lo que deja ver que ya en las escuelas no enseñan cívica ni urbanidad, para conocer los deberes que tenemos con la patria y sus gobernantes en los tiempos de hoy. Yo espero que el sucesor del alcalde, por el cual me incliné en su campaña y di mi voto junto a mi esposo por ser el candidato de Rodolfo, siga con la misma honradez y honestidad que su antecesor, y nos deje una ciudad con una herencia próspera.