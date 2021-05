¡Feliz día del maestro!

Debe ser todos los días. Estos seres humanos, durante generaciones, en forma permanente están capacitándose para transmitirnos, desde preescolar hasta los más altos niveles del conocimiento humano, de la mejor manera, sus sabias enseñanzas y conocimientos, para convertirnos en ciudadanos de bien, ser útiles a la sociedad y proporcionarnos una mejor calidad de vida.

Lamentablemente en nuestro país la educación no es la mejor. La corrupción y la desidia de nuestros gobiernos ha hecho que este derecho no llegue a toda la población, como debe ser, o se imparta en forma deficiente, con métodos y ayudas educativas obsoletas, de ahí que los resultados de las pruebas a nivel internacional no son nada buenos.

Desde aquí envío mi voz de aliento para que estos servidores continúen en la lucha por la transformación de nuestra sufrida Colombia, y mi saludo de felicitación y agradecimiento a todos los maestros, a los míos, de mis padres, de mis hermanos y de mis hijos, mi mayor orgullo y tesoro.

Manuel García León

La protesta

Las marchas no son malas per se sino que algunos marchantes, que no tienen ni idea por qué marchan, se infiltran en ellas. Ahora, si no hay unos organizadores que tengan bajo su responsabilidad esas salidas de rechazo, no les podemos augurar el éxito esperado. Cómo es posible, que las inician estudiantes y ciudadanía en general en perfecto orden, al ritmo de música, danzas y a las primeras de cambio aparece un grupo de jóvenes con pasamontañas, caretas oscuras y no llegan a protestar y seguir el ritmo de la manifestación, sino con órdenes especiales de hacer otra cosa, que a la primera puerta de vidrio que vean le van dando una carga de piedra y palo. Yo me pregunto, si empieza un desfile de personas sin ningún propósito de hacer daño, por qué resultan destruyendo la ciudad, que tiene una belleza especial hecha por muchas generaciones y así colman en escombros las urbes, como pasó con la bellísima Cali, o la UIS, que hacía poco la habían remodelado, no creo que los jóvenes estudiantes destruyan su propia casa. ¿Quién está detrás de estas mal entendidas protestas?

Julio Valdivieso Torres

Es un derecho fundamental que se levante el paro

Ya levanten el paro, esto es un delito ahora porque están queriendo poner a aguantar el pueblo y muchas pérdidas de sus productos a quienes no tienen por qué sufrir estas consecuencias. Colombia, rechaza el paro, marchas Sí, pero no a la violencia. Señor Presidente, le ruego, que deje la altivez para llegar al diálogo, para evitar más violencia, que no resulte más caro el remedio que la enfermedad... Cuánto tiempo más tendremos que esperar para que se acabe el Paro, bloquear las carreteras, no dejar pasar ni las ambulancias, ni los medicamentos; es un delito y hay que rechazarlo y exigir ya su terminación. Señor Presidente, qué clase de personas lo asesoran, que lo llevan a cometer errores graves que le perjudican su imagen, cómo fue que se le ocurrió una reforma en este tiempo de pandemia y sin dinero, sin trabajo... Cuántos heridos y muertos y daños al patrimonio de la ciudad se hubiera evitado con un diálogo más oportuno y atacar la enfermedad a tiempo. Deseo que DIOS lo ilumine Señor Presidente, y ojalá no se vuelta a repetir esta situación tan delicada y pueda llevar a buen término el final de su mandato donde le ha tocado sobrellevar obstáculos muy difíciles e imprevistos. ¡Dios lo bendiga!

Marina Cortés de Plata

Carta al papa Francisco

Santo Padre: Desde esta Patria Colombiana que usted ha visitado, le suplico que permita a Sacerdotes Católicos, se ocupen desde el espíritu de la Amistad Social de Fratelli Tutti, comportándose con la mejor política para el servicio del bien común y así logremos una economía que no excluya a nadie y un bienestar en desarrollo sostenible ante tantas necesidades que urge en niños, jóvenes y adultos.

Nuestra democracia: el poder del pueblo de Dios, toca hoy a sus puertas.

Pablo Emiro Corzo Acevedo