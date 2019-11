Desde hace muchos años ha sido la ilusión y anhelo de los bumangueses y en general de todos los santandereanos, el tener un equipo competitivo, no solo que eventualmente clasifique entre los 8 para conformar los cuadrangulares finales, sino que dispute el campeonato, llegue a obtener esta copa y participe en la Copa Libertadores con posibilidades de éxito. Sin embargo, año tras año ha sido evidente la negligencia de los dirigentes al no contratar los jugadores con capacidad para enfrentar un campeonato con toda la fortaleza y contundencia, con posibilidad de cumplir tales propósitos. Es verdad que este año el equipo no ha jugado del todo mal, en especial porque tiene un buen medio campo con Sherman y Jhon Pérez, pero hace falta reforzar la defensa y la línea de ataque, porque insistir en jugadores como el tiburón Romero y otros delanteros que nada aportan al equipo, es mantener un equipo mediocre y sin las menores posibilidades de triunfo. Como el problema que se aduce es el económico, a manera de insinuación, creería yo que debiera comisionarse a una persona conocedora del fútbol, para hacer un seguimiento en el Torneo de la B para buscar allí jugadores que no tengan un valor tal elevado, pero que con seguridad van a ser mejores que los delanteros que hoy tenemos, para así el año entrante conformar un equipo competitivo. Creo que es mejor esto último que traer paquetes del exterior.

250 riñas en Bucaramanga

Escandalosa cifra, hace 40 años protagonicé una, compré la mitad del lote, hoy, plaza honores a Galán, la esquina carrera 11 entre 35 y 36 a un personaje deshonesto, muy influyente (C*G*M*) por ignorancia no saqué el certificado, a los 6 meses día de las escrituras, me enteré que ese lote era de uso público para la construcción de una plaza pública, demandé al dueño y perdí todos los pleitos, un día el personaje subía frente a San Laureano y muerto de ira saqué el revolver y me le lancé: “*/HP*&@ ¡¡M/P*&?@ ladrón... lo voy a matar”, acorralado por mi furiosa disposición me dijo cínicamente: “¡cálmese! ¡tranquilo, don Hernán! La verdad no sé si mi mamá sería una Pt*Mp* pero mire, yo estoy desarmado, si me mata, le meten 50 años de cárcel y usted está muy joven, es rico, tiene una familia muy linda, y yo estoy viejo y enfermo”.

Mensaje directo a mi furiosa reacción y lo comprendí, ¿que sería de mi familia y de mi vida hoy? Doy gracias a Dios por esa lección.