Túneles de desinfección

El Gobierno hizo la recomendación del no uso. ¿Será porque casi ninguna empresa tiene los túneles desinfección y necesitan que empiecen a trabajar lo más pronto posible? ¿Entonces prefieren el daño colateral e impulsar la economía?

Dicen que no ha sido probado con humanos. No es para los humanos, es para eliminar los virus que se pudieron adherir a la ropa, cabello y accesorios durante el transporte de la casa al lugar de trabajo.

En concentraciones menores a 200 ppm no presenta irritaciones en la piel. Y si alguna persona presenta reacción, la próxima vez no exponga área descubierta. Es preferible una leve irritación a llevar el virus al interior de las salas de trabajo. Es un daño colateral justificable.

Javier Martínez.

El futuro, la producción de alimentos

Dada la gravedad de la situación debemos interesarnos por aportar soluciones al fatal desempleo que se avecina. Es urgente detectar los sectores estratégicos para salir adelante. Para Colombia el principal es sin duda la producción de alimentos. Esto implica invertir “los restos” en el desarrollo y modernización del sector agropecuario.

Como medida inmediata por ser “tiempo de guerra” y ante la bomba social que se acrecienta peligrosamente no es descabellado pensar en un programa de generación de 150.000 empleos durante seis meses, ofrecido para jóvenes de los barrios marginales de las diez ciudades más pobladas, como mano de obra para apoyar proyectos de inversión de las alcaldías y gobernaciones en vías terciarias, de tal manera que simultáneamente se implemente una especie de reforma agraria “bien hecha”. El costo de este subsidio incluyendo una partida equivalente al 50% de los salarios, para maquinaria y equipos, seria del orden de los dos billones de pesos, justificados plenamente. Las alcaldías y gobernaciones se verían en la necesidad de realizar un esfuerzo complementario convocando a las empresas y a las juntas de acción comunal a participar en este desafío.

Se lograría desactivar la bomba social y simultáneamente invertir en el desarrollo de un sector estratégico que nos abra caminos de esperanza.

Carlos Alberto Naranjo

Ungidos del poder

Que vaina que algunos triunfadores no lo sean del todo, y que tengan manchada la túnica por cuenta de sus antepasados; no faltan los que heredaron el poder y sus ancestros están en la cárcel; pero como ahora lo que fue baldón es timbre de honor, se toman fotos con su antepasado tocado de desprestigio y ello no cuenta para que “el triunfador” sea tenido como un héroe del siglo XXI. Veamos como a nivel internacional Maduro siguiendo el curso de sus maestros cubanos y chinos exhibe su triunfo fraudulento que se demostró era el producto más acabado el engaño electoral y aun viendo que el pueblo no quiere que sea su mandatario sigue en el poder así la turba enfurecida destruya todo el país; es la filosofía del mil veces derrotado, que sigue gobernando la república vecina en contra del querer ciudadano.

Los hombres se afianzan más a sus equivocaciones que a sus aciertos; y ese parece ser el llamado segundo mal del siglo.

Julio Valdivieso Torres

Gobiernos humanos y

los ricos de este mundo

Los que acumulan riquezas y poder en este mundo solo les importa el ahora, la inmediatez así le hagan daño al ser humano y al planeta tierra, estudian en prestigiosas universidades en donde les enseñan que hay que tener visión del futuro pero lo que aprenden no les sirve para nada; se vuelven corruptos, ladrones, injustos, insensibles, miserables, amadores del poder y la riqueza. No se conduelen del pobre, de los desvalidos, son egocentristas se encierran en su mundo de poder y riquezas. Quieren tener más poder y más riquezas mientras millones de personas viven en la miseria y pierden sus vidas en la guerra. No tienen visión del futuro, como jauría de animales hambrientos depredadores siguen explotando la tierra sin límites. A quien le van a vender la gasolina cuando los carros sean eléctricos y cuando la energía sea la que mueva todo.

Heladio Aceros