Piedecuesta, afectado por crisis de Metrolínea

Se cumplen 5 meses de afectación del transporte público por parte de metrolínea entre Bucaramanga y Piedecuesta y viceversa, y no se vislumbra a la fecha ninguna solución, antes por el contrario la crisis aumenta. Perjudicados: la clase trabajadora, estudiantes, empleados, comerciantes y ciudadanía en general. En el caso de nuestra ciudad de Piedecuesta es la más afectada del Área Metropolitana como quiera que se perdiera la línea directa a la ciudad y sus barrios, hoy los ciudadanos tiene que ingeniárselas para llegar a su trabajo o residencia, ya que los costos de movilidad se aumentaron. Solo circula la ruta Lagos y hay que hacer un transbordo para salir a Piedecuesta y allí utilizar motos o taxis para desplazarse a su barrio. Los costos se triplicaron, y el servicio es pésimo. Esto se veía venir desde su creación por la falta de planeación y mejor conocimiento de la movilidad transportadora en el Área. Metrolínea representa atraso, desmejoramiento total de un servicio digno para el usuario, los elevados costos de pasajes -el más caro del país-, infuncional y perjudica el medio ambiente y la salubridad de los habitantes que utilizan este medio en plena pandemia del COVID-19. Un respetuoso llamado a las Autoridades Nacionales para que intervengan urgentemente en esta grave crisis como lo anotara el diario Vanguardia.pag.2A del día domingo 15 de agosto en donde el pueblo sigue siendo el más afectado.

Néstor Tapias Alvarez

Bucaramanga, cuatro siglos (II)

La leyenda rosa de la ciudad o su panegírico de villorrio conquistado, lo diseñan los escribanos y cronistas que encontraron en la ciudad, el caldo de cultivo para una fantasía, o el relato serio de su inconfundible anecdotario, a la manera que lo hicieron los narradores de antiguo. Ya en tiempos de la independencia, el diseñador cuidadoso del diario de Bucaramanga Luis Perú de la Croix con el ideario de Bolívar, nos muestra los días sombríos de su ocaso político en esta capital, sede del comercio y de la arriería, centro de la ilustración y movimiento de productos como el café, la quina y los taninos, que eran elementos exportables y factores de riqueza. Una élite inteligente iba diseñando su propia morfología natural, mientras sonaban los disparos de los conjurados de la pueblada que se denominó “culebra pico de oro”. El asesinato del doctor Eloy Valenzuela es el más suceso de la época, esto con lo anterior pone la nota negra del siglo XIX. El baño de sangre constituye un fenómeno político y económico en el que entran en juego el inicio de las “sociedades democráticas”, cuya onda reactiva vivió Bogotá el 8 y 9 de junio de 1929 con la muerte del estudiante Gustavo Bravo Pérez, en una manifestación de protesta, siendo gobernante el doctor Abadía Méndez. Un andaluz nacido en Agamonte (Huelva), don Rodrigo de Jerez llevó a España la costumbre de fumar, lo que fue inicio parece ser, de la exportación de tabaco. Por esos días en 1929 vivió en Bogotá el bardo de Santa Rosa Porfirio Barba Jacob, recibido por los intelectuales capitalinos que le ofrecieron confort, trabajo y compañía.

Julio Valdivieso Torres

A propósito de dos columnas

Pero Dr. Muñoz Serpa, antes de que la calle 35 o paseo del comercio se convirtiera en albergue de comerciantes informales, como usted bien lo reseña, se plantó el futuro caos urbano, con la construcción de la plaza de mercado en pleno centro de Bucaramanga, desconociendo su impacto negativo en su entorno, propio de nuestro desorden e inequitativo desarrollo. Agreguemos también el pobre concepto de rediseño del parque Santander, que no contribuyó al embellecimiento del lugar. Que no colapsen las ciudades, haciendo eco a Libardo León. Ojo con Santurbán.

Ernesto Rodríguez

Albarracín

Contaminación de alimentos

Mi motivo para este documento: a algunos supermercados no les importa la salud de los clientes que acuden a almorzar o comer, me quedé en un estado de alarma cuando tuve que utilizar el baño del supermercado Éxito Cabecera, que el baño está en el centro del puesto de comidas, pude ver qué no hay salida de olores, solo lo disfrazan con ambientadores, cuando salí del servicio de baño, pude notar que el mal olor estaba afuera y solo estaba disfrazado. Pido a la entidad de salud, intervenga en esta situación.

María Eugenia Mantilla