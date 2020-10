Verdades sobre la fiesta de Halloween.

Primero, felicitar a los señores: Presidente, Gobernadores y alcaldes por las estupendas normas o solicitudes para que no se celebre esta dichosa fiesta. Un muy breve recuento de esta fiesta pagana: El Samhain fue la fiesta inicial de origen druídico el 31 de octubre, en la cual los celtas paraban absolutamente sus actividades y se hacían fetiches como que los humanos visitaban el mundo de los muertos y los muertos recorrían el mundo, depositaban alimentos en los umbrales de las puertas y eran ofrecidos a los malos espíritus. Es muy posible que de esta fecha nace la costumbre, ahora peligrosa, de los niños a recolectar dulces. La fiesta conocida como “All Hallow Eve”, que correspondía al Día de todos los Santos, con esto los demonios se manifestaban y las llamadas hadas salían a la palestra. El primero de noviembre se celebra la fiesta de todos los santos según el cristianismo y el día 2 de noviembre se celebra la fiesta de todos los muertos en México se denomina de los “muertitos” y también son visitas a las tumbas por sus familias y les llevan alimentos. En qué mundo vivimos con estas creencias tan extrañas. El año céltico finalizaba el 31 de octubre con el otoño, característica del fin de la vida con la muerte y la iniciación a nueva vida.

Diego Serrano Acevedo

Las dos caras de la moneda

Si en algo estamos de acuerdo todas las personas es en que se debe sancionar drásticamente el feminicidio y, en general, la violencia intrafamiliar, entre muchas razones porque la familia es el núcleo principal de la sociedad y es allí donde se refleja la educación, el ejemplo y la educación de los hijos, que vienen a constituir el conglomerado del estado. Sin embargo, si bien es cierto que gran parte de la responsabilidad en estas conductas típicas debe atribuírsele al hombre por su condición fenotípica de más fortaleza en su contextura física y que muchas veces se aprovecha de esta situación para agredir, algunas ocasiones en estado de alicoramiento, a su compañera, esposa o cónyuge y aún a sus hijos, también lo es que el problema debe plantearse dentro de los dos ángulos, sin pretender defender al hombre, porque es bien sabido que en muchas ocasiones es la misma mujer la que da origen a situaciones de conflicto, no solo por su actitud agresiva y comportamiento soez, sino también porque en no pocas oportunidades el origen de los problemas familiares lo constituyen los celos, provocados por la infidelidad comprobada de la mujer. Pero se observa que jamás se mira el problema desde los dos ángulos, sino solo se busca la adecuación típica de la conducta contra la vida como agravado por la condición de la mujer, pero no desde el punto de vista del hombre.

Ángel de Jesús Gómez

Reyes

Cómo se ha urbanizado en Bucaramanga

En Bucaramanga y muchas ciudades del país no hubo ni hay control urbanístico alguno. La corrupción administrativa permitió construir y edificar al antojo del urbanizador donde quiso y como quiso, sin control alguno, con el fin de sacarle el mayor provecho económico a sus terrenos. No se pensó con una visión futurista. No pensaron en que la ciudad podría crecer y seguirá creciendo. Se hicieron las cosas de modo irresponsable. El constructor le robó espacio a las avenidas, dejando andenes y vías estrechas, creando miles de tapones. El espacio público verde es demasiado escaso y los parques son insuficientes en proporción a la población. Bucaramanga quedó convertida en un verdadero laberinto. En un solo punto se cruzan, a manera de ejemplo, cinco avenidas: La Rosita, González Valencia, las calles 45 y 48 y una parte de la carrera 21. Y así en muchos otros puntos de la capital. De ahí que prácticamente no hay corredores viales suficientes que desembotellen el caos vehicular de la ciudad. Llegará el día en que se tengan que demoler edificaciones para dar continuidad a las vías ante el crecimiento de la ciudad y del parque automotor. Esta, además, es una ciudad fantasma, sus calles y muchas edificaciones no tienen nomenclatura.

Manuel Antonio García