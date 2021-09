La ocasión hace al ladrón

En el área metropolitana se está presentando la pérdida de las tapas de las alcantarillas, situación que obedece a que los amigos de lo ajeno se las llevan para venderlas al mejor postor. No se mide el grado de daño que causan con este hecho pues atentan contra todo tipo de automotores que se ven afectados por el paso sobre los huecos que se generan y contra la integridad física de transeúntes, en su gran mayoría, adultos mayores y niños. ¿Cómo remediar la situación? Se requiere del concurso de los dueños de las chatarrerías que a diario compran estos elementos, se les debe notificar de la gravedad de delito que se está cometiendo, que es la receptación, de mucha gravedad y con solo una tapa que se encuentre en un establecimiento es prueba suficiente para imputar este delito, así que se tiene la solución. Una notificación pública de parte de las alcaldías para que estos elementos no se continúen comprando y el robo estará superado, pues como dice el refrán popular la ocasión hace al ladrón.

José Antonio Roa Ortiz

Por las mujeres

(Les transcribo poema de Mario Benedetti). Hoy escribo para las mujeres que lloran en silencio. Para aquellas que se muerden los labios y los días, para llenarse de coraje y continuar. Por las que sonríen sin decir que tienen miedo, que llevan el corazón destrozado, que simplemente el mundo se les ha venido abajo.

Escribo para aquellas valientes que lloran escondidas, mordiendo la almohada cada noche, porque no hay palabras que sean escuchadas, porque no hay llanto que sea comprendido. Por esas que luchan por ser buenas madres, esposas, empleadas y desean verse bellas frente al espejo, todo al mismo tiempo. Por las que dejan sus sueños por entregarse a sus hijos y a sus parejas. Por las que desean no ser vistas como objetos inútiles, y quieren demostrar sus capacidades, pero el mundo les cierra las puertas.

Escribo por las mujeres que nadie ve llorar, pero traen un río de llanto en el alma. Por las que se están muriendo, pero siguen levantándose todos los días a sonreír. Por las que han perdido la esperanza, por las que se sienten derrotadas sin decirlo.

Por las que vieron su vida pasar por la ventana. Por las que quieren dejar de llorar pero no pueden.

“También hay hombres que lloran y sufren en silencio.”

Chepita Jaimes Conde

Justicia oculta invisible

La Constitución Nacional consagra que la administración de justicia, es función pública. Las actuaciones serán públicas y permanentes, el incumplimiento de los términos procesales será sancionado. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la justicia, altas cortes, tribunales, juzgados llevan 30 meses guardados, escondidos, amparados en una mediocre virtualidad. Los ciudadanos requieren una vista a los expedientes, mirar sus procesos, una inspección judicial no la hacen, los testimonios difícilmente se pueden recepcionar, abogados y usuarios esperan una apertura.

Diligencias presenciales solicitamos, a los organismos judiciales mejor comunicación, atención a las peticiones, una pronta justicia de puertas abiertas.

Jairo Fuentes

Las quejas santandereanas

Todo el tiempo nos quejamos de la falta de apoyo entre coterráneos, pero basta que alguien levante la cabeza para caerle con toda la ferocidad que nos caracteriza. El caso patético es con el exalcalde Rodolfo Hernánez, que desde luego tiene todos los defectos de los demás mortales, pero es destacado en lo que se propone, gasta recursos, busca asesores, se mueve y, sobre todo a su edad, a cambio de optar por terminar siendo el viejo lastre que solo critica a cambio de hacer, se la juega, sin necesidad personal, por el camino más difícil pero que conlleva trabajo social.

Durante todo el tiempo en que lleva adelantando su campaña, nunca, ninguno ha dicho nada, ni en favor ni en contra; pero una vez dejó notar una resbalada, aparecen todos los medios regionales a destacar su actuar.

Bien dice el propio candidato que esos “yerros” le favorecen, porque es la única manera en que hablen de él y lo repunta en las encuestas.

No todas las cartas y sentimientos de los santandereanos pueden ser elogios para los medios por que dejarían de ser mortales los operadores del mismo.

Aleyda Morales