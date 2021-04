Un mensaje desde el corazón y sin tapabocas

A todos los que alguna vez han tenido contacto cercano conmigo, quiero decirles que esta temporada me enseñó que lo más importante es la familia y los verdaderos amigos; que espero podamos vernos pronto y volver a reír al calor de un plato o una copa de vino. Ya falta poco, menos que aquel primer fin de semana de simulacro que se ha venido alargando sin compasión. La mejor prueba que hemos podido vivir ha sido esta, somos la generación que sobrevivió a una pandemia. Pronto todo será historia, como muchas cosas que yacen en el olvido y solo se citarán para recordar a los caídos, que si pudieran regresar para decirnos algo, seguramente nos invitarían a no rendirnos que ellos lucharon hasta el último suspiro, que si pudieran estar de nuevo no perderían tiempo ni oportunidad para expresar lo que verdaderamente les dictaba el corazón, más allá de la razón.

Pero ahora que aún podemos, tomémonos 5 segundos de aire gratis para darle a nuestra mente un nuevo impulso y a nuestro espíritu un nuevo aliento para continuar. La pandemia no logrará su cometido si no se lo permitimos, no se trata solo del temor a morir, peor aún, seguir viviendo como si estuviéramos muertos e indiferentes ante el otro, ante el próximo o prójimo como reza el gran mandamiento.

Gracias por ser parte de este viaje, continuemos juntos así no nos veamos como antes y si llegamos a viejos que no sean sólo las canas las que lo evidencien sino las marcas de esta guerra que deberán servir para ser mejores y dejarle una mejor herencia a las nuevas generaciones.

Darwin Durán

Los abusos de los servicios públicos

En plena pandemia, con la crisis social, laboral, económica y comercial, las empresas públicas, y en especial el acueducto, están cometiendo toda clase de atropellos.

La gran cantidad de casas, apartamentos, y locales comerciales que han quedado desocupados están recibiendo cobros inauditos. Los teléfonos han sido cancelados, la electrificadora como no hay consumo factura en ceros; pero el acueducto, con cero consumo factura consumo básico, alcantarillado y aseo sin tener uso de esos servicios. muchos usuarios subsisten del arriendo de esos inmuebles y, ahora, pagar por lo no usado. el palo no está para cucharas. la olla social puede estallar con impensables consecuencias. ojo autoridades, pongan freno a esos abusos.

Gabriel Jesús Gutierrez

Giraldo

Una opción válida

Los gobiernos de derecha, porque no hemos tenido otros, nunca han tenido la voluntad política para resolver los problemas estructurales del país. Por el contrario, aumentan. Pobreza, violencia, desempleo, informalidad, contrabando, narcotráfico han marcado la pauta de nuestra historia, sin soluciones a la vista.

Superado el discurso uribista del castro- chavismo y del socialismo del siglo XXI, considero que la izquierda es una opción válida y que merece una oportunidad de cara a los próximos comicios electorales. Gustavo Petro o Jorge Robledo son, de lejos, políticos brillantes y honestos que han destapado grandes escándalos de corrupción desde diferentes tribunas, particularmente desde el Congreso. Tienen un conocimiento claro y profundo del país y siempre tienen propuestas de solución sin extremismos. Colombia debe mirar hacia esa izquierda propositiva que piensa más en la inversión social y en la infraestructura que requiere con urgencia el país. La narrativa de miedo que impulsa la derecha hacia otro modelo político no se corresponde con la realidad. Petro y Robledo saben el desastre causado en aquellos países donde se ha implementado el mal llamado “socialismo”. Es un aventurerismo al que no se arriesgarían los senadores mencionados. (...)

Como liberal de principios, decepcionado como millones de los gobiernos colombianos, pienso que las sociedades deben apostarle a cambios políticos de fondo y de forma que den un rumbo distinto al futuro al país, sin que ello signifique un salto al vacío. Eso es Democracia, con mayúscula.

Dámaso Londoño