Invasión del Parque de los Niños

Soy residente del sector cercano al Parque de los Niños y es muy triste como un parque que es para el esparcimiento familiar hoy no se pueda visitar porque da miedo.

Hoy todas las bancas del parque son o puestos de venta que reclaman el espacio desde las 10:00 a.m., hora de empezar a vender, hospedajes de los venezolanos -y los policías... solo pendientes de sus teléfonos celulares-, las canchas, las bancas y todo el parque lleno de venezolanos que piden plata para después pintarse el pelo, los tatuajes, droga, celulares... pero no invierten en condones porque los niños son utilizados para dar lástima, y por la comida no se preocupan, porque los políticos se las dan y aprovechan para tomar fotos constancia evidencia de su gran labor social... Qué tristeza da el parque lleno de basura todo el tiempo... y nuestra dizque ‘Ciudad Bonita’.

No adjunto fotos porque en verdad da temor de un robo.

Juliana Castrillón

Manual del dictador

Increíble, por decir lo menos, lo acontecido en EE.UU. Pasó de ser la democracia más admirada a ser una democracia de republiqueta. Donald Trump, un dictadorzuelo de opereta, incitó a cientos de seguidores enardecidos a tomarse “El Gran Salón de la Democracia” -leer el Capitolio-, y así lo hicieron.

La masa enceguecida por la altisonancia populista y demagógica del dictador entró a la fuerza y se tomó el principal recinto político de EE.UU. Todo porque el dictador orgulloso, prepotente, xenófobo, racista y soberbio no acepta que perdió el poder. Lo ocurrido solo lo veíamos en repúblicas bananeras. Una intentona burda de golpe de estado, con minúscula.

Y es que Mr Trump conoce el manual del dictador. Maneja los medios, se presenta como el mesías, inventa mentiras y enemigos, maneja un discurso efectista para sugestionar a los seguidores y gobierna según sus convicciones, por erradas que sean.

El mandato de Trump fue un desastre y se lo cobraron en las elecciones. No acepta perder el poder y ahí tenemos los resultados: cinco muertos y una democracia herida de muerte.

Solo Dios sabe lo que espera a la otrora potente democracia. El dictador es y será un peligro no solo para su país sino para el mundo. ¿Qué tal que se invente una guerra contra Venezuela o Corea del Norte, por ejemplo?

Dámaso Londoño

En memoria de

Luis F. Peña

Falleció el 2 de enero en Bogotá, al sufrir un accidente casero y presentar un trauma cráneo-encefálico. Nacido en Duitama, fue el pionero del ciclismo boyacense, participando en 5 vueltas a Colombia por los años 50... Bachiller del salesiano, ingeniero industrial de la UIS y ejecutivo de Bavaria en Bucaramanga. Columnista de Vanguardia Liberal con temas de ciclismo titulada “entre bielas”. Impulsor del ciclismo y obras culturales en nuestra región. En los últimos años radicado en su tierra natal. Paz en su tumba.

Gabriel Gutiérrez Giraldo

Otra vez

Desde los seis o los siete años mi padre me envició, me volvió adicto al fútbol; primero, por lo que se puede jugar hasta en un potrero y, segundo, al asistir de manera perentoria al departamental Alfonso López, a aplaudir al equipo ‘Leopardo’.

Después mí viejo abandonó el planeta y me comprometió a que le informara cuándo el aguerrido Amarillo alcanzara la anhelada estrella, que lo despertara de su sueño profundo, no importaba la hora que fuese y le comunicara el triunfo. Aquí sigo como los tres reyes magos, con catalejo, monóculo y binóculo, sin dejar de mirar el firmamento; ellos sí dieron con la estrella, pero, para el onceno búcaro sigue brumoso el sueño de mi padre.

Para la presente temporada llegaron 17 musculosos jugadores, que reemplazarán a los 20 que se fueron y que la historia del Atlético Bucaramanga no registrará como excelsos baluartes ni trascendentales deportistas.

Esperaré, seguiré a la espera... estaré atento para llama a mí viejo querido.

Renzo Orlando Gutiérrez Rivera