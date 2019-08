Sí, pero no.

“Practicar la Justicia y el Derecho lo prefiere El Señor a los sacrificios” Prov. 21,3

El derecho a la libertad es un hecho jurídico indiscutible cuando se vencen los términos y la persona sospechosa de una conducta punible no ha sido llamada a juicio. Pasaron ocho meses sin que el ex Magistrado Francisco Ricaurte fuera llamado a juicio. El hecho en sí no tiene discusión.

Lo que deja un sabor amargo es la explicación dada por el juez que lleva el caso. Que su despacho está colapsado, que ha sido un error de la misma justicia por la cantidad de casos pendientes en su despacho. Que el doctor Ricaurte no tiene la culpa de que la Justicia deje vencer los términos.

Si se tratara de un expediente cualquiera, serían razonables estas excusas. Pero no. Se trata de un ex funcionario de las altas cortes investigado en uno de los escándalos de corrupción llamado “el cartel de la toga”. Una oportunidad única para que la justicia probara su eficiencia y su imparcialidad. Un escándalo mediático nacional e internacional que dejó a la justicia colombiana herida de muerte. No me opongo a la libertad de quien tiene el derecho, pero, la credibilidad de los colombianos en nuestro aparato judicial quedó hecha pedazos.