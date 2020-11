Espeluznante

La población carcelaria en Colombia, sindicada o condenada, es invisible y marginal. El pasado 4 de septiembre murieron 9 jóvenes en la estación de policía San Mateo de Soacha. Sólo dos meses después, el país se enteró por la denuncia que hiciera un concejal de Bogotá. De ello, se infiere un silencio que genera suspicacias.

Las circunstancias de tiempo, modo y lugar de tan espeluznante hecho varían. Según la Policía, los detenidos prendieron fuego al calabozo en un amotinamiento por el hacinamiento. Según el Concejal, los jóvenes estaban sin alimentación y torturados. Según los familiares de las víctimas, no se les permitió el ingreso de alimentos a esos jóvenes.

Lo cierto es que murieron en circunstancias atroces y balo la custodia de la Policía de la mencionada estación. Lo cual significa que El Estado deberá responder económicamente por la vida de estos detenidos. No es extraño que la imagen institucional de la Policía Nacional se siga deteriorando.

Lo que sí resulta destemplado es el pronunciamiento del Gobierno en boca de su Ministro de Defensa, de que la oposición política aprovecha estas muertes para hacer proselitismo. No. Hay muchos colombianos que rechazamos la violación de los Derechos Humanos, que no hemos perdido la sensibilidad frente a la violencia.

Ojalá este hecho no quede en la impunidad, como suele ocurrir, y se pueda poner coto, de una vez por todas a la inmunidad que creen tener los policías que fungen como ruedas sueltas de la institución.

Dámaso Londoño

Dos pequeñas imprecisiones de columnistas

El columnista Juan Pablo Remolina dice en su artículo “Hermanos Venezolanos” que no debemos olvidar que son nuestros hermanos y que no podemos olvidar que Venezuela acogió a millones de Colombianos en épocas pasadas, es cierto, pero hay muchas diferencias entre los que hemos emigrado a otros países, pues por lo menos, el 99% de los que hemos salido ha sido en busca de oportunidades de trabajo honesto, de aportar nuestros conocimientos, de generar empleo y en muchos casos, de crear empresas (yo lavé platos en los EEUU y llegué con mis ahorros en 1973 a invertirlos en Colombia) mientras que la mayoría de Venezolanos han llegado a pedir limosna, a vender su cuerpo, a cometer delitos y a engrosar las organizaciones criminales que en las marchas destruyen las ciudades y atacan a las autoridades, bienvenidos todos aquellos que lleguen a aportar, no a destruir.

Y el Doctor Gustavo Galvis dice, “los Chinos construirán el metro y vienen a aportar capital” no es así, el capital lo aportamos los Colombianos, ellos vienen a construirlo (incluso, traen el 20% de personal de la China) y llevarse la platica para su país.

Hernán Álvarez

Visita del Sr. Presidente a Zapatoca

Gracias, al Señor Rafael Serrano Prada, el señor presidente no visitó a Zapatoca, según el editorial del frente, el señor Rafael dice en su editorial que Zapatoca no es una ciudad segura para esta visita, lamentable este comentario y todo porque el Ing. Hernán Agredo, actual alcalde, no lo invitó, como el primer personaje de la ciudad. Ud. debe dejar su altivez y creerse el dueño de Zapatoca, el alcalde no fue su candidato y por eso su ira, además Ud. todo se lo critica porque no puede manejar la alcaldía a su antojo como lo hacía con los anteriores mandatarios que hubo; ya es tiempo de que se baje de la nube y deje trabajar, viva la vida, y deje vivir en paz; en Zapatoca hay mucho sentimiento por la burla que le hizo usted y el señor gobernador a una comunidad, ojalá los recursos, que dicen van a dar lleguen, y que algún día veamos la realidad de la carretera pavimentada, siempre llegaron recursos, arreglaron unos metros y dizque la plata se acabó, nunca alcanzó, ¿y quien da razón de esto? y los arreglos que hay que hacer de las calles que se inundan cada vez que llueve... si sigo enumerando Vanguardia no publica porque no hay espacio... De todas maneras, muchas gracias.

Trinidad Díaz Rueda