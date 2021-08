Nuestros atletas merecen mejores condiciones

Colombia y en especial los amantes del deporte de talla internacional debemos estar más que contentos y agradecidos por el desempeño de nuestros héroes en las pasadas justas deportivas de los olímpicos de Tokio en Japón, no es para menos, es un hecho y hay que resaltarlo.

Aunque la medalla de Oro estuvo esquiva, nuestros deportistas dieron lo mejor de sí, máxime ahora que se están conociendo en detalle todos los pormenores del entramado de nuestros directivos, que en últimas no fueron a nada distinto más que a conocer, viaticar y tomarse fotografías en las redes.

Lo expresado por Mariana, Katherine, Zambrano y la golpiza verbal que tuvo que soportar nuestro atleta colombiano porque se lesionó antes de la carrera de los 400 metros es más que una falta de respeto, es un hecho inaudito. El Comité Olímpico debe estructurarse mejor y lo básico es que necesitamos un empoderamiento en lo financiero y, sobre todo, mejores directivos.

No podemos seguir mirando a los atletas como máquinas .Tenemos que consolidar mejores condiciones de vida y, sobre todo, crear más escuelas deportivas en todos las áreas para que el semillero de jóvenes promesas siempre rinda frutos y Colombia siempre piense en renovar y dar brillo en torneos de esta talla, antes que la calidad humana y pundonor se pierdan.

Gracias jóvenes talentos, que ustedes hacen patria y dejan en alto el buen nombre del país .

José Alejandro Centeno A.

Política de tontos

y para tontos

Cada vez que un presidente habla de política en Colombia, se arma un avispero. ¿Acaso no es un cargo político el que ostenta? ¿No es un presidente un político por esencia? Con el escaso margen de favorabilidad de Iván Duque, flaco favor hace a los candidatos a los que mencione. Estos hechos ponen de relieve la poca formación política de nuestros dirigentes y la sociedad. Que van a presentarse demandas por injerencia en política es el botón de muestra de la insensatez. Si un presidente no puede hablar de política, ¿quién puede hacerlo?

Sin ser para nada uribista, me parece una tontería que un presidente no pueda deliberar sobre política y menos en épocas electorales. En EE.UU., los presidentes hacen campaña por el candidato de su partido y lo hacen por todos los medios. Incluso, acompañan a los aspirantes en sus correrías. Y lo curioso es que son los mismos politiqueros los que ponen el grito en el cielo y viven todo el tiempo de la mermelada y de los contratos que reciben del ejecutivo.

No en vano se dice que gran parte de los problemas del país obedece a la torpeza de sus dirigentes. En mi opinión, el debate político es incluyente y nadie más indicado que el Ejecutivo para que lo alimente. La política se nutre de las ideas y de los debates constructivos. Una opinión, venga de donde venga, es un insumo para el elector. No hay en nuestra historia un presidente que no guiñe el ojo en épocas electorales y siempre pasa lo mismo. ¿Hasta cuándo tanta tontería, especialmente de los políticos? Para fortalecer la democracia, el respeto por la opinión de cada uno es el pilar, la piedra angular sobre la que descansa un modelo político sano, sin venialidades.

Dámaso Londoño

Duque presidente

¿Qué hubiera pasado si Duque hubiera bajado los altos sueldos de funcionarios y congresistas, reducido el número a la mitad como lo han hecho otros países, quitado las exenciones tributarias a los de grandes ingresos, y reducido los gastos suntuosos? No hubiera necesitado la reforma tributaria que sacaría dinero del común del pueblo, que anda en crisis económica, y no se hubieran generado las marchas, paros y vandalismo que tanto ha frenado la economía; y el gobierno tendría dinero suficiente para gastos e inversiones necesarias. Y medios para impulsar la agricultura, con bajos intereses, mejorando las vías al campo, las condiciones de los campesinos, e implementar cooperativas agrícolas para que vendieran directamente sus productos. Porque Colombia es una tierra fértil con gente trabajadora esperando una oportunidad honesta para progresar. Pero no quiso ni tuvo voluntad, o no se lo permitió el libreto que le impusieron. Hizo todo lo contrario. Si lo hubiera hecho, pasaría a la historia como un buen presidente, además de hacer una Colombia grande y próspera.

Víctor Navarro Gómez