Ángel Oswaldo Contreras

Hace como 20 años la información ciclística en el periódico era casi inexistente, ni el Tour de Francia les importaba. O sino que lo diga Hernán Buenahora que lo vivió en carne propia.

Fueron muchas las peleas que tuve con los redactores, llevé cartas al periódico, etc, la cosa mejoró con los cambios que hubo, pero había que darles cuerda cada cierto tiempo, hasta que llegó Ángel Oswaldo Contreras y la cosa cambió, para bien, ya se le dió al ciclismo la importancia que se merecía, porque eso no era regalado, y la cosa siguió bien encarrilada desde ahí y bueno, aceptar los designios del Ser Supremo.

El ciclismo le debe un agradecimiento.

Hernando Uribe

Indignantes...

Indignantes, por decir lo menos, los “actos de protocolo”, léase de politiquería, que precedieron a la iniciación de la vacunación del personal de salud, organizados por los gobiernos nacional y departamental. Himnos, atriles, pendones, micrófonos, cámaras, fotos, discursos, etc., para una actividad de salud y un personal que, pagado mal e inoportunamente, ha respondido con enorme profesionalismo y sacrificio en la atención de enfermos por el SARS-CoV-2, y, ha puesto una alta cuota de fallecidos. Que irrespeto con ellos. Que el Ministro de Salud participe en algunas de esas actividades es comprensible, pero nada tienen que hacer allí otros ministros, viceministros y demás funcionarios públicos. Tener que programar la iniciación de la vacunación para que coincida con la llegada del personaje y se pueda tomar la foto, es absurdo. Lo verdaderamente importante y necesario era iniciar prontamente. Ojalá en las próximas elecciones no se nos olvide esto para no sufragar por quienes representan a los que así procedieron.

Carlos Eduardo Rueda

Médico y docente

Una mujer madura

Dicen que a cierta edad las mujeres nos hacemos invisibles, que nuestro protagonismo en la escena de la de la vida declina, y que nos volvemos inexistentes para un mundo en el que solo cabe el ímpetu de los años jóvenes. Yo no sé si me habré vuelto invisible para el mundo, es muy probable, pero nunca fui tan consciente de mi existencia como ahora; nunca me sentí tan protagonista de mi vida, y nunca disfruté tanto de cada momento. Descubrí que no soy una princesa de cuento de hadas, sino un ser humano en sus miserias y sus grandezas. Descubrí que puedo permitirme el lujo de no ser perfecta, de estar llena de defectos, de tener debilidades, de equivocarme, de hacer cosas indebidas, de no responder a las expectativas de los demás. Y, a pesar de ellos quererme mucho.

Cuando me miro al espejo, ya no busco a la que fui en el pasado, sonrío a la que soy hoy.

Me alegro del camino andado. Siento que debo saludar a la joven que fui con cariño, pero dejarla atrás. Estoy contenta en mi piel, me gustan mis años, estoy orgullosa de haber llegado a la madurez. Conocí de todo un poco, lágrimas y sonrisa y ambas me hicieron ser esta persona que soy hoy.

Vive tu edad en plenitud y se feliz siempre.

Chepita Jaimes Conde

Al señor Ministro de Defensa

¿Quiere usted ver producir el país para que haya óptimo desarrollo económico y empleo? Rescate la seguridad ciudadana facilitando el porte legal de armas de defensa personal porque con miedo nadie trabaja (o muy pocos). En consecuencia, ¿quién está produciendo?: el narcotráfico. He aquí la razón por la cual este flagelo sí ha alcanzado el desarrollo económico que cualquier empresa y empresario legal podría envidiar. Viven armados “hasta los dientes” contra el propio Estado. En cambio el modesto ciudadano requiere un arma para defenderse únicamente del hampa, en el 99,5% de los casos el arma es disuasiva; nunca para “hacer justicia con sus propias manos”, frase manida de los mismos amigos de la inseguridad y del provecho que obtienen de ella. ¡Más claro cómo señor Ministro!

Fabio A. Ribero Uribe